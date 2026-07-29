Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta CHP’den istifalar

(KAHRAMANMARAŞ - ADIYAMAN) - CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş ile CHP Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Arife Gönül Yıldırım'ın da arasında bulunduğu kişiler partiden istifa ettiklerini ve YENİ Parti'ye katılacaklarını açıkladı.

CHP Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Arife Gönül Yıldırım ile 13 yönetim kurulu üyesi, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeycan Gülmez ile 11 yönetim kurulu üyesi görevlerinden ve parti üyeliklerinden istifa etti.

Yıldırım, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Yeni bir başlangıcın zamanı. Yeni yolda pusulamız da inancımız da değişmeyecek. Yolumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı aydınlık yoldur" dedi.

Yıldırım, çok sayıda partili kadınla birlikte siyasi mücadelelerini YENİ Parti'de sürdüreceklerini belirtti.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ İSTİFALAR

Kahramanmaraş'ta ise CHP İl Başkanı Ünal Ateş; il yönetimi, il disiplin kurulu, kadın ve gençlik kolları ile ilçe yönetimlerinin ortak kararla istifa ettiğini açıkladı.

Ateş, "Mevzu bir partinin genel başkanı değil, vatan meselesidir. Bundan sonra bu yürekli insanlarla YENİ Parti'de yolumuza devam edeceğiz. İktidar olduğumuzda yeniden baba ocağına döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA