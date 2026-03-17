Bayramda hava nasıl olacak, yağmurlu mu? 20-21-22 Mart bayramda hava durumu nasıl olacak? Bayram boyunca İstanbul hava durumu!

2026 Ramazan Bayramı yaklaşırken meteoroloji uzmanları arife günü ve bayram boyunca Türkiye genelinde etkili olacak hava koşullarını açıkladı. Yurdun genelinde bayramda hava nasıl olacak, yağmurlu mu? 20-21-22 Mart bayramda hava durumu nasıl olacak? Bayram boyunca İstanbul hava durumu! Detaylar...

2026 Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı ve vatandaşlar bayramda ziyaret, tatil ve gezi planlarını yaparken en çok merak ettikleri konu "bayramda hava nasıl olacak?" sorusu oldu.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK YAĞMURLU MU?

2026 Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşların merak ettiği en önemli konulardan biri "bayramda hava nasıl olacak?" sorusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son tahminlere göre arife günü ve bayram boyunca neredeyse yurdun tamamında yağış, kar ve soğuk hava etkili olacak.

20-21-22 MART BAYRAMDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bayram tarihleri olan 20-21-22 Mart 2026 için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminler, ülke genelinde değişken hava koşullarına işaret ediyor.

20 Mart (Cuma / Arife Günü): Yurdun büyük bir kısmında yağışlı ve serin hava bekleniyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili olacak. Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yer yer kar yağışı gözlemlenebilir.

21 Mart (Cumartesi / Bayramın 1. Günü): Bayramın ilk günü İstanbul ve çevresinde yağışlar daha belirgin olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek, özellikle sabah ve gece saatlerinde serinlik hissi artacak.

22 Mart (Pazar / Bayramın 2. Günü): Yağışlar yavaş yavaş azalacak olsa da yurdun bazı bölgelerinde etkisini sürdürebilir. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali devam ediyor.

Meteoroloji haritaları, bayram boyunca özellikle kuzey ve iç bölgelerde hava koşullarının seyahat ve ziyaret planlarını etkileyebileceğini gösteriyor. Vatandaşların güncel tahminleri takip etmesi öneriliyor.

BAYRAM BOYUNCA İSTANBUL HAVA DURUMU!

İstanbul, 2026 Ramazan Bayramı'nda genel olarak yağışlı ve serin bir hava ile karşılaşacak. Meteoroloji uzmanları, şehrin özellikle bayramın ilk günü olan 21 Mart'ta yoğun yağış alacağını belirtiyor.

Yağışlar: Sağanak yağmur bekleniyor ve öğle saatlerinden itibaren şehir genelinde etkili olabilir.

Sıcaklıklar: Mevsim normallerinin altında seyredecek, gündüz sıcaklığı 12–14°C civarında, gece ise 6–8°C dolaylarında olacak.

Uyarılar: Yağış nedeniyle dışarı çıkacak vatandaşların şemsiye ve uygun giysi ile plan yapması tavsiye ediliyor.

Bayram boyunca İstanbul'daki serin ve yağışlı hava, özellikle ziyaret ve gezi planları için dikkat edilmesi gereken bir detay. Arife gününden başlayarak Cuma, Cumartesi ve Pazar boyunca meteoroloji kaynaklı güncel bilgiler takip edilmeli.

Dilara Yıldız
Haberler.com
