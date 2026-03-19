Adana'da şiddetli yağış nedeniyle arife günü mezarlıklar boş kaldı

Adana'da Ramazan Bayramı arifesinde şiddetli yağış nedeniyle mezarlıklar boş kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı Adana'da sabah saatlerinden bu yana şiddetli yağış etkisini sürdürüyor. Ramazan Bayramı arifesinde şiddetli yağış nedeniyle merkez ilçelerdeki mezarlıklar boş kaldı. Her yıl arife günü mezarlıklarda oluşan yoğunluk, bu yıl yağış nedeniyle yerini sessizliğe bıraktı. Özellikle kentte bulunan büyük mezarlıklarda ziyaretçi sayısının oldukça az olduğu gözlendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı