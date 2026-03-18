BİM Arife Günü kapalı mı, BİM bayramda kapalı mı?

BİM marketleri, Arife günü özel çalışma saatleri ile vatandaşların merak konusu oldu. 19 Mart Perşembe günü BİM saat kaçta açılacak? Bu yıl Ramazan öncesi yoğun alışveriş dönemi nedeniyle, müşteriler mağazaların açılış ve kapanış saatlerini araştırıyor. İşte Arife günü BİM'in güncel açılış ve kapanış saatleri hakkında tüm detaylar.

BİM Arife günü kapalı mı, yoksa normal mesaiyle mi hizmet verecek? 19 Mart Perşembe günü marketin açılış saatleri, özellikle Ramazan hazırlığı yapan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Marketin Arife günü çalışma saatleri ve özel düzenlemeleri haberimizde sizler için derlendi.

BİM ARİFE GÜNÜ KAPALI MI?

BİM'den yapılan açıklamaya göre BİM Arefe günü açık, bayramın 1. günü kapalı diğer günler ise açık olacaktır.

BİM'DEN AÇIKLAMA GELDİ


"DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ;

Mağazamız bayramın 1. günü (20.03.2026) kapalı olacaktır. 21.03.2026 tarihinden itibaren hizmete tekrar açılacaktır. anlayışınız için teşekkür eder, hayırlı bayramlar dileriz.

20 Mart tarihinde satışa sunulması planlanan afiş ürünlerimiz, söz konusu tarihin Ramazan Bayramı'nın 1. gününe denk gelmesi nedeniyle 18 mart çarşamba günü itibari ile satışa sunulacaktır.

SAYGILARIMIZLA BİM A.Ş."

Osman DEMİR
