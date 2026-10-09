ABD, ICC'yi dağıtmak için kapsamlı yaptırımları açıkladı ve 6 ay geçiş süresi tanıdı

Trump yönetimi, "haydut" bir kurum olarak nitelendirdiği Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (ICC) "dağıtma" girişimini önemli ölçüde hızlandırarak, mahkemeye yönelik kapsamlı yaptırımları açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD kuruluşlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) ile işlem yapmasını yasaklayan önlemlerin "ABD egemenliğini savunmak" amacıyla alındığını söyledi ve mahkemeyi Amerikalıları yargılamaya çalışmakla suçladı.Uluslararası Ceza Mahkemesi, bu önlemlerin hukukun üstünlüğüne ve uluslararası hukuk düzeninin temellerine bir saldırı olduğunu söyledi.Bu açıklama, eski Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimi Navi Pillay'ın barışı ve uluslararası hukuku teşvik etme çabalarından dolayı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesinden sadece birkaç saat sonra geldi.

ABD daha önce Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 17 hakimi ve yetkilisine yaptırım uygulamıştı ancak bu hamle mahkemenin kendisini bir kurum olarak hedef alıyor ve mali olarak faaliyet gösterme kabiliyetini çökertmeyi amaçlıyor.ABD, bu son yaptırımların bazılarının yürürlüğe girmesinden önce altı aylık bir geçiş süresi tanıdı; bu da üye devletlerin operasyonları için ödeme yapmaya devam edebilecekleri anlamına geliyor. Washington, bu adımın ülkelerin ABD'nin endişelerini giderecek bir "çözüm" müzakere etmeleri için zaman tanımak amacıyla atıldığını söylüyor.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin kararını, "Uluslararası ceza adaletine yönelik ortak çabalarımıza vurulmuş ciddi bir darbe" olarak nitelendirdi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) bu sistemin temel dayanaklarından biri olduğunu söyledi.İngiltere, Kanada, Danimarka, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Hollanda'ya katılarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne "sürekli ve kesilmez desteklerini" yineledi ve yaptırımları "üzüntüyle karşıladıklarını ve şiddetle karşı çıktıklarını" belirtti.Ayrıca mahkeme personelini, "en ciddi uluslararası suçlarla suçlananları adalete teslim etme" ve mağdurlara destek olma çalışmalarından dolayı övdüler.Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarını yargılamak amacıyla 2002 yılında kuruldu ve 125 ülkeyi üye devlet olarak bünyesinde barındırıyor.Ancak ABD, Rusya, Çin, Hindistan ve İsrail'in de aralarında olduğu bazı büyük ülkeler ICC'ye taraf değil.Trump yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Amerikan egemenliğini tehdit eden küreselciler tarafından yönetildiğini savunuyor. ABD, mahkemenin daha sonra kapattığı Afganistan'daki Amerikan askerlerinin eylemlerine ilişkin geçmişte yürütülen soruşturma ile Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu İsrailli yetkililer hakkında çıkardığı tutuklama kararlarına tepki gösteriyor. Ancak yeni yaptırımlar, bu kararların kaldırılmasının yaptırımların sona erdirilmesi için bir şart olduğunu belirtmiyor.Ancak Rubio, Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Amerikalıları yargılamasına izin vermeyeceğini belirterek şunları ekledi: "Ya Uluslararası Ceza Mahkemesi tehditlerine son verecek ya da biz Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni ortadan kaldıracağız."ABD yaptırımları, ABD şirketlerinin ICC'ye bankacılık veya yazılım gibi mal veya hizmet sağlamasını engelleyecek.Rubio, Washington'ın yaptırımları uygulamayı geciktirmesinin nedeninin, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve üye ülkelerinin ABD'nin endişelerini gidermesini umduğunu söyledi. Tedbirlerin, diğer ülkelerin olası bir çözüm üzerinde müzakere etmelerine olanak sağlayacak şekilde yapılandırıldığını belirtti.Ayrıca, İngiltere de dahil olmak üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olan ABD müttefiklerine kurumu "dizginlemeleri" çağrısında bulundu.Lahey'deki mahkemeye ev sahipliği yapan ve aynı zamanda ABD'nin NATO müttefiki olan Hollanda, özellikle baskı altında. Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, yaptırımların mahkemenin işleyişini ciddi şekilde etkileyeceğini söyledi.Buna karşılık Netanyahu, yaptırımları memnuniyetle karşılayarak, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin "bir mahkeme değil", hukuka uygun demokrasileri ve "ulusal egemenlik fikrini" tehdit eden siyasi bir organ olduğunu söyledi.Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), yaptırımların çalışmalarını aksatmayı ve kendisiyle işbirliği yapanları korkutmayı amaçladığını ancak "bunun caydırıcı olmayacağını" söyledi.Bu önlemleri "hukukun üstünlüğüne bir saldırı" olarak nitelendiren açıklamada, adalet davasına hizmet eden hiç kimsenin cezalandırılmaması gerektiği belirtilerek, "Tarih bu anı yargılayacaktır" denildi.Bu hesaplaşma, mahkemenin 24 yıllık tarihindeki en ciddi krizi işaret ediyor olabilir. ABD, artık bireysel ICC hakimlerini ve savcılarını hedef almak yerine, mahkemenin kendisini yaptırımlarla hedef alıyor. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .