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Nidal Hasan, 2009 yılında ABD'nin Texas eyaletindeki Fort Hood askeri üssünde düzenlenen silahlı saldırıyla gündeme gelen eski ABD Ordusu binbaşısı ve psikiyatristtir. 5 Kasım 2009'da gerçekleşen saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken 32 kişi yaralandı. Hasan, 2013 yılında askeri mahkemede görülen davada 13 kasten öldürme ve 32 kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm giyerek ölüm cezasına çarptırıldı. Peki, Nidal Hasan kimdir, nereli? Nidal Hasan neden idam edilecek? Detaylar...

NİDAL HASAN KİMDİR?

Nidal Malik Hasan, 8 Eylül 1970 doğumlu eski ABD Ordusu binbaşısı ve psikiyatristtir. ABD Ordusu Tıp Birliği'nde psikiyatrist olarak görev yapan Hasan, Fort Hood saldırısının faili olarak 2013 yılında askeri mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Hasan'ın Walter Reed Ordu Tıp Merkezi'nde yaklaşık altı yıl boyunca tıp stajyeri ve asistanı olarak görev yaptığı dönemde iş performansı ve davranışlarıyla ilgili bazı endişelerin dile getirildiği aktarıldı. Meslektaşlarının bazı yorumlarını Amerikan karşıtı olarak nitelendirdiği, Hasan'ın ise askerlerle yaptığı çalışma ve savaş hakkındaki anlatımlardan rahatsız olduğu belirtildi.

Saldırıdan kısa süre önce Afganistan'a gönderilmesi planlanan Hasan'ın, saldırıdan iki gün önce eşyalarının önemli bir bölümünü bir komşusuna verdiği bilgisi de soruşturma kapsamında gündeme geldi.

Saldırı öncesinde FBI tarafından Hasan'ın merhum imam Enver el-Evlaki ile yaptığı e-posta yazışmaları hakkında inceleme gerçekleştirildi. Söz konusu yazışmaların yetkili mesleki araştırmayla bağlantılı olduğu ve Hasan'ın o aşamada tehdit oluşturmadığı sonucuna varıldı. Saldırının ardından ise FBI, Savunma Bakanlığı ve ABD Senatosu tarafından çeşitli soruşturmalar yürütüldü.

NİDAL HASAN NERELİ?

Nidal Hasan, 8 Eylül 1970'te ABD'nin Virginia eyaletindeki Arlington County'de doğdu.

Hasan'ın ailesi daha sonra Virginia'nın Roanoke bölgesine taşındı. Hasan burada eğitim hayatını sürdürdü ve daha sonra Virginia Tech Üniversitesi'nde eğitim aldı.

Nidal Hasan'ın Fort Hood saldırısına ilişkin yargılaması ise Texas'ta bulunan askeri üs üzerinden yürütüldü. Hasan, saldırının ardından yakalandı ve sonraki süreçte askeri mahkemede yargılandı.

NİDAL HASAN NEDEN İDAM EDİLECEK?

Nidal Hasan, 5 Kasım 2009'da Fort Hood'daki saldırıda 13 kişiyi öldürmesi ve 32 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmesi nedeniyle ölüm cezasına çarptırıldı. Askeri mahkeme heyeti, Hasan'ı 13 kasten öldürme ve 32 kasten öldürmeye teşebbüs suçunun tamamından suçlu buldu. Ardından oybirliğiyle ölüm cezasına hükmetti.

Hasan, Ağustos 2013'teki askeri mahkemede saldırıları gerçekleştirdiğini kabul etti. Savunmasını kendisi yapan Hasan, saldırının sorumluluğunu kabul ederken ABD'nin yürüttüğü savaşla ilgili kendi gerekçelerini de mahkemede dile getirdi.

Askeri mahkemenin verdiği ölüm cezasının ardından Hasan'ın dosyası temyiz süreçlerinden geçti. ABD Ordusu'nun açıklamasına göre ABD Yüksek Mahkemesi 31 Mart 2025'te Hasan'ın başvurusunu reddetti. Böylece ölüm cezasına ilişkin temyiz süreci tamamlandı.

2026 yılındaki gelişmelerle birlikte infaz süreci de yeni bir aşamaya taşındı. Başkan Donald Trump, 2 Ekim 2026'da Hasan hakkındaki ölüm cezasını onayladı. Bunun ardından Ordu Bakan Vekili Adam Telle, infazın 3 Aralık 2026'da saat 13.00'te Fort Hood'da gerçekleştirilmesini planladı. ABD Ordusu açıklamasında infaz yönteminin kurşuna dizme olduğu belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edileceğini açıkladı. Pentagon ise 8 Ekim 2026'da infazın canlı yayınlanacağını duyurdu. İnfazın gerçekleşmesi halinde Hasan, 1961'den bu yana ABD ordusu tarafından idam edilen ilk kişi olacak.

Hasan halen Kansas'taki Fort Leavenworth'te bulunan ABD Disiplin Kışlası'nda tutuluyor.

İnfaz tarihi 3 Aralık 2026 olarak belirlenmiş olsa da süreç, askeri ölüm cezalarına ilişkin mevcut hukuki prosedürler çerçevesinde ilerliyor. ABD Ordusu, Hasan'ın ölüm cezasının onaylanmasının ardından infaz tarihinin belirlenmesinde ilgili askeri düzenlemelerin uygulandığını açıkladı.