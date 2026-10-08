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Redwire yörüngedeki veri merkezleri için büyük güneş panelleri gerekeceğini belirtti

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ABD'li Redwire Space Başkanı Mike Gold, yörüngedeki veri merkezlerinin güç ihtiyacı megavatlara çıkarken çok büyük güneş panellerine ihtiyaç duyulacağını söyledi. Gold, 13 Ekim'de ISS'ye gönderilecek dizilerle istasyondaki eski panellerin değişiminin tamamlanacağını belirtti.

BAŞAK ERKALAN KÖPRÜBAŞILI/MERT DAVUT - ABD merkezli havacılık ve uzay altyapı teknolojisi şirketi Redwire Space'in Başkanı Mike Gold, yörüngedeki veri merkezlerinin güç ihtiyacının kilovatlardan megavatlara çıkmasıyla çok büyük güneş enerjisi dizilerine ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

Gold, burada AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Redwire'ın yörüngedeki veri merkezlerine enerji sağlamak için geliştirdiği güneş paneli teknolojisine ilişkin bilgi verdi.

Şirketin açılır-kapanır güneş paneli teknolojisine sahip olduğunu belirten Gold, bu sistemlerin fırlatma öncesinde bir halı gibi sıkıştırıldığını, yörüngeye ulaşıldığında ise açılarak çok daha büyük bir yüzey alanı oluşturduğunu ifade ederek, "Yörüngedeki veri merkezleri çok büyük enerji tüketicileri olacak. Redwire, yenilikçi açılır-kapanır güneş panelleriyle bu yörüngedeki veri merkezlerine enerji sağlamak ve bu inanılmaz yeni teknolojiyi hayata geçirmek için benzersiz bir konumda." diye konuştu.

Veri merkezlerinin güç ihtiyacının kilovatlardan megavatlara çıkmasıyla güç sistemlerine yönelik talebin üstel şekilde artacağını dile getiren Gold, bu nedenle büyük ölçekli güneş panellerinin kritik önem taşıyacağını söyledi.

Gold, Redwire'ın NASA için yürüttüğü programlardan biri kapsamında insanlık tarafından şimdiye kadar uzaya konuşlandırılmış en büyük güneş paneli sistemlerini ürettiğini belirterek, söz konusu sistemlerin de açılır-kapanır güneş paneli teknolojisine dayandığını söyledi.

Söz konusu teknolojinin boyutu ve ölçeğinin yörüngedeki veri merkezlerinin giderek artan enerji ihtiyacını karşılamanın anahtarı olduğunu vurgulayan Gold, "Bu teknolojinin boyutu ve ölçeği, elde etmenize izin verdiği şey, yörüngedeki veri merkezlerinin giderek artan enerji ihtiyacını karşılamanın anahtarı." dedi.

Panellerde silisyum kullanma konusu gündemde

Gold, uzayda yüksek miktarda enerji üretmenin önündeki en büyük sorunun uzaydan ziyade dünyadaki tedarik zinciri olduğunu belirterek, "Güneş panellerinin üretiminde kullanılan germanyumun dünyadaki kaynakları giderek azaldığı için sektörde silisyum bazlı güneş panelleri gibi alternatifler üzerinde çalışılıyor. Silisyum, her zaman germanyumdan daha ucuz olacak. Ayrıca miktarı da daha fazla." diye konuştu.

Silisyum güneş panellerinin aynı miktarda enerjiyi üretmek için daha büyük olması gerektiğini dile getiren Gold, Redwire'ın hafif açılır-kapanır teknoloji mimarisi sayesinde daha geniş yüzey alanına sahip panellerin daha düşük kütleyle kullanılabileceğini söyledi.

Gold, silisyum bazlı güneş panellerine yönelmelerinin maliyetleri düşürerek yörüngedeki veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacağına işaret ederek, "Bu nedenle yörüngedeki veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak için bu yeni, yenilikçi silisyum teknolojisine geçmek istiyoruz." dedi.

Güneş panelleri daha önce uzayda görülmemiş büyüklükte olacak

Yörüngedeki veri merkezleri için çok büyük güneş panellerine ihtiyaç duyulacağının altını çizen Gold, bu sistemlerin roketlerin sınırlı yük bölmelerine sığdırılabilmesinin önemine dikkati çekti.

Gold, söz konusu sistemlerin çalışma şeklini kamp çadırlarına benzeterek, "Türkiye'de kamp yapmanın popüler olduğundan eminim. Kırsala gidip kamp yapıyorsunuz, çadırı nasıl sıkıştırıp yanınızda götürüyor ve sonra açıyorsanız, güneş dizilerinde yaptığımız şey de bu." dedi.

Redwire'ın açılır-kapanır güneş dizilerinin bir sonraki aşamada Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceğini belirten Gold, 13 Ekim'de ISS'ye gönderilecek son dizilerle istasyondaki eski güneş panellerinin yenileriyle değiştirilmesinin tamamlanacağını söyledi.

Gold, söz konusu sistemlerin doğrudan yörüngedeki veri merkezleri için kullanılmayacağını, ISS için kullanılacağını ifade etti.

Kaynak: AA
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