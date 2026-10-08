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Hisarcık'ta EDEP, Gazze saldırılarını protesto etti, ateşkes çağrısı yaptı

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Hisarcık'ta EDEP, Gazze saldırılarını protesto etti, ateşkes çağrısı yaptı
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Kütahya Hisarcık'ta EDEP, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto için Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması ve dua programı düzenledi. Açıklamada ateşkesin derhal uygulanması ve Gazze'ye insani yardım girişi çağrısı yapıldı; Netanyahu ve ABD'nin İsrail'e desteği eleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Hisarcık Eğitime Destek Platformu (EDEP) tarafından Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla basın açıklaması ve dua programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Gazze'de yaşananlara dikkat çekilirken, hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Platform adına yapılan açıklamada, Aksa Tufanı'nın ardından Gazze'de başlayan saldırıların üçüncü yılını geride bıraktığı belirtilerek, bu süreçte çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. Açıklamada, enkaz altında cenazesine ulaşılamayan binlerce kişinin bulunduğu, Gazze'ye insani yardım, tıbbi malzeme ve iş makinelerinin girişinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Hastaneler, okullar, ibadethaneler ve yardım konvoylarının hedef alındığı öne sürülen açıklamada, uluslararası toplumun yaşananlara karşı daha etkin adımlar atması gerektiği belirtildi.

"Soykırımın bir numaralı faili Netanyahu'dur"

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik sert eleştirilerde bulunularak, Gazze'de yaşananların başlıca sorumlularından biri olduğu savunuldu. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkmasının eleştirildiği açıklamada, uluslararası toplumun yaşananlar karşısında sorumluluk alması gerektiği ifade edildi.

ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri ve siyasi desteğin de eleştirildiği açıklamada, bu desteğin Gazze'deki saldırıların sürmesine katkı sağladığı ileri sürüldü.

"Küresel kamuoyuna çağrı"

Platform, Gazze'de yaşananlara karşı dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen protestolara katılanlara teşekkür ederken, saldırıları meşrulaştırdığı öne sürülen şirket ve markaları da eleştirdi.

Açıklamada, Filistinli çocukların ve sivillerin yaşadığı mağduriyetin görmezden gelindiği savunularak, şirketlerin ticari ve reklam faaliyetlerinde savaş mağdurlarına yönelik tutumlarının insanlık onuruyla bağdaşmadığı ifade edildi.

"Ateşkes derhal uygulanmalı"

Açıklamada, ateşkesin derhal ve eksiksiz uygulanması çağrısında bulunuldu. Gazze'ye insani yardım, tıbbi teçhizat ve enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılacak iş makinelerinin girişinin sağlanması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, ateşkes şartlarına uyulmaması halinde uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması, Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılara katıldığı ileri sürülen kişilerin tespit edilerek yargılanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Filistin topraklarında uzun süredir devam eden işgalin sona erdirilmesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin tanınması çağrısında bulunuldu.

Program, Gazze'de hayatını kaybedenler için Müftü vekili İlçe Vaizi Adem Özbey tarafından yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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