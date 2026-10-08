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Meksika, ABD'den doğalgaz arzındaki yaklaşık yüzde 20'lik azalmaya karşı önlem aldı

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Meksika, ABD'den doğalgaz arzındaki yaklaşık yüzde 20'lik azalmaya karşı önlem aldı
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Meksika, ABD'den ithal edilen doğalgaz arzındaki yaklaşık yüzde 20'lik geçici azalmaya karşı önlem aldığını duyurdu. Yetkililer, koordineli çalışmayla sorunun üstesinden gelindiğini, olası kesintide sistemin üç güne kadar idare edebileceğini bildirdi.

MEKSİKO, 8 Ekim (Xinhua) -- Meksika, ABD'den ithal edilen doğalgaz arzında yaşanan yaklaşık yüzde 20 düzeyindeki geçici azalmaya karşı önlem aldığını duyurdu.

Ulusal Doğalgaz Kontrol Merkezi Genel Müdürü Cuitlahuac Garcia çarşamba günü yaptığı açıklamada, yaklaşık bir hafta önce ulusal boru hatlarıyla ülkeye gelen ithal doğalgazın yaklaşık beşte birinin kesileceği yönünde bildirim aldıklarını belirterek, bunun "ciddi bir darbe" anlamına geldiğini söyledi.

Garcia, Ulusal Doğalgaz Kontrol Merkezi, devlete ait petrol şirketi Pemex, Federal Elektrik Komisyonu, Ulusal Enerji Kontrol Merkezi ve Enerji Bakanlığı'nın koordineli çalışmasıyla söz konusu sorunun üstesinden geldiklerini ifade etti.

Garcia, olası bir kesinti durumunda koordineli önlemler sayesinde sistemin üç güne kadar idare edebileceğini söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkede kullanılan doğalgazın yaklaşık yüzde 75'inin ABD'den ithal edildiğini belirterek, hükümetin enerji politikasının temel hedeflerinden birinin, enerji egemenliğini güçlendirmek ve yabancı kaynaklara olan bağımlılığı azaltmak olduğunu vurguladı.

Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve jeotermal enerjinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken Sheinbaum, bunun doğalgaz talebini azaltacağını ve akaryakıt bağımlılığının artmasını önlemeye yardımcı olacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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