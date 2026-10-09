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ICE görevlisi New York'ta şüpheliyi silahla yaraladı, araçta 5 yaşındaki çocuk vardı

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New York'ta ICE görevlisi gözaltı sırasında şüpheliyi silahla yaraladı; zanlının 5 yaşındaki çocuğu da durdurulan araçtaydı. Belediye Başkanı Mamdani, çocuğun zarar görmediğini belirterek New York'ta ICE'ın görevine son verilmesi için Trump ile görüşeceğini söyledi.

ABD'nin New York kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisinin, gözaltı işlemi sırasında şüpheliyi silahla vurarak yaraladığı, zanlının 5 yaşındaki çocuğunun da ekiplerce durdurulan araçta olduğu bildirildi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Marble Hill bölgesinde bir New Yorklu, ICE çalışanı tarafından mahalle arasında vuruldu." ifadesini kullandı.

Gelen bilgiye göre ICE görevlilerinin içinde 5 yaşındaki çocuğun da bulunduğu aracın etrafını sardıklarını anlatan Mamdani, "Çocuğun fiziksel olarak zarar görmediğini düşünüyoruz. Bu, kabul edilemez ve son derece ciddi bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Mamdani, konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini ve New York'ta ICE'ın görevine son vermesini isteyeceğini belirterek, "ICE görevlileri, topluluklarımızı dehşete sürüklerken ben seyirci kalmayacağım." ifadesini kullandı.

İç Güvenlik Bakanlığından açıklama

ICE birimlerinin bağlı olduğu ABD İç Güvenlik Bakanlığı da konuya ilişkin açıklama yayımladı.

ICE birimlerinin Dominik Cumhuriyeti vatandaşı ve hakkında daha önce suç kaydı bulunan kişiye "hedefli operasyon" düzenlediği kaydedilen açıklamada, gözaltı işlemi sırasında bir ICE çalışanının silahını kullandığı ve "yabancı uyruklu kişinin" yaralandığı ifade edildi.

Şüphelinin hayatta olduğu ve hastanede tedavi gördüğü, bir çeteyle bağlantısının bulunduğu bildirildi.

ICE görevlilerinin güç kullanımı eleştirilerin hedefinde

ICE görevlilerinin son aylarda ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan silahlı müdahaleleri ülke genelinde büyük tepki topluyor.

Temmuzda Texas eyaletinin Houston kentinde 52 yaşındaki Lorenzo Salgado Araujo, aynı ay Maine eyaletinde 25 yaşındaki Kolombiya vatandaşı Johan Sebastian Duran Guerrero, ICE memurlarınca vurularak öldürülmüştü.

Ocakta ise Minnesota eyaletinde Alex Pretti ve Renee Good'un ICE'ın silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybetmesi de ülke genelinde tepkilere yol açmıştı.

Kaynak: AA
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