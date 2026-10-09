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ABD Başkanı Trump, dizelde büyük duyuru yapacaklarını, fiyatların düşeceğini belirtti

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ABD Başkanı Donald Trump, dizelle ilgili "büyük bir duyuru" yapacaklarını belirtti ancak detay vermedi. Trump, Kolomb Günü etkinliğinde fiyatların hızla düşeceğini ve sürecin yakında sona ereceğini öne sürdü; ABD'de motorinin ortalama galon fiyatı 9 Ekim'de 6,28 dolar oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dizelle ilgili "büyük bir duyuru" yapacaklarını belirtti.

Trump, Amerika kıtasının??????? İtalyan gezgin Kristof Kolomb tarafından keşfedilmesi vesilesiyle kutlanan Kolomb Günü dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte konuştu.

Dizelle ilgili "büyük bir duyuru" yapacaklarını belirten ancak detay vermeyen Trump, "Dizel meselesiyle ilgili önemli haberlerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu işi fena halde bitireceğiz." dedi.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediklerini savunan Trump, fiyatların hızla düşeceğini ve sürecin çok yakında sona ereceğini öne sürdü.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

Motorinin ortalama galon fiyatı, 9 Ekim itibarıyla 6,28 dolar olarak kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, yükselen dizel fiyatları karşısında 5 Ekim'de kara yolu dışında kullanılan araçlarda tüketilen ve kırmızı renge boyanan dizel yakıtın kara yollarında kullanımına geçici olarak izin veren ve bu yakıta uygulanan federal tüketim vergisinin ödenmesini yıl sonuna kadar erteleyen kararı imzalamıştı.

Öte yandan, G7 ülkelerinin liderleri de 2 Ekim'de küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varilin 4 ay içinde serbest bırakılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA
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