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Zelenskiy, Trump'ın Putin ile dizel anlaşmasına sert tepki gösterdi

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Zelenskiy, Trump'ın Putin ile dizel anlaşmasına sert tepki gösterdi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dizel yakıt tedariki konusunda anlaşmasını sert sözlerle eleştirdi. Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesini "açık bir zayıflık göstergesi" olarak nitelendiren Zelenskiy, Moskova'nın petrol gelirlerini savaşın devamı için kullanacağını savundu. Ukrayna lideri, Trump yönetimine Rusya'nın enerji saldırılarını durduracak karşılıklı bir anlaşma yapılması çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Trump'ın Putin ile vardığı dizel yakıt mutabakatına sert tepki geldi. Ukrayna lideri, Rusya'ya yönelik ekonomik baskının azaltılmasının savaşı uzatacağı uyarısında bulundu.

TRUMP VE PUTİN'İN DİZEL ANLAŞMASINA TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından açıkladığı dizel yakıt mutabakatı, Ukrayna'nın tepkisini çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ABD ve küresel pazarlara dizel yakıt sağlamasına imkan tanıyan yaklaşımı eleştirdi. Trump ile Putin arasındaki görüşmenin farklı bir sonuç doğurduğunu belirten Zelenskiy, Rusya'ya uygulanan yaptırımların gevşetilmesinin Moskova yönetimini cesaretlendireceğini savundu. Zelenskiy, ekonomik yaptırımların savaşın sona erdirilmesine yönelik somut adımlar atılmadan hafifletilmesine karşı çıktı.

"AÇIK BİR ZAYIFLIK GÖSTERGESİDİR"

Zelenskiy, Rusya'nın uluslararası baskıyı azaltmak için kapalı kapılar ardında yapılan anlaşmalara güvendiğini ileri sürdü. Avrupa'nın kısa süre önce Rus oligarklara yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldığını hatırlatan Ukrayna lideri, bu süreçte Rus saldırılarının azalmadığını belirtti. Zelenskiy, "O tarihten bu yana Rus saldırıları ve insanların çektiği acılar yalnızca arttı." dedi.

Yaptırımların kaldırılmasının sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı: "Rusya ile gerilimin açık ve kalıcı biçimde azaltılmasını öngören bir anlaşma olmadan Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi, açık bir zayıflık göstergesidir. Bu, Rusya'nın işine yarar; daha fazla insan öldürmesine, savaşı daha uzun süre sürdürmesine, Amerika'ya daha da az saygı göstermesine ve dünyaya daha büyük kayıplar ve zararlar vermesine olanak tanır."

"RUSYA, DİZEL YAKITIN KARŞILIĞINI DAHA FAZLA TERÖR VE İHANETLE ÖDEYECEKTİR"

Zelenskiy, Rusya'nın petrol ürünleri satışından elde edeceği gelirin savaşın sürmesine katkı sağlayacağını savundu. ABD'nin Moskova'ya yönelik yaklaşımını eleştiren Ukrayna lideri, açıklamasının en sert bölümünde şu sözleri kullandı: "Putin'e verilen hediyeler, barış getirmeyeceği gibi medeni dünyaya da hiçbir fayda sağlamayacaktır. Rusya, dizel yakıtın karşılığını daha fazla terör ve ihanetle ödeyecektir. Rusya'nın petrol ürünleri satmasına izin vermek, sona erdirilmesi gereken bir savaşa yatırım yapmak anlamına gelir, oysa bu savaş uzatılmamalıdır. İhtiyaç duyulan şey, Rusya ile karşılıklılık temelinde gerilimin gerçekten azaltılmasıdır."

Kaynak: AA
Haberler.com
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