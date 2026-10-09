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ABD Büyükelçisi Barrack, Suriye Bakanı Şeybani ile bölgesel tehditleri görüştü

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ABD Büyükelçisi Barrack, Suriye Bakanı Şeybani ile bölgesel tehditleri görüştü
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ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşme gerçekleştirdi. Barrack, görüşmede bölgesel tehditler ve ortak önceliklerin ele alındığını, Suriye'nin Ortadoğu Rubik Küpü'nün kilit parçası olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel tehditler ve ortak öncelikler ele alındı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştüğünü açıkladı. Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suriye, Ortadoğu Rubik Küpü'nün kilit bir parçasıdır ve bölgenin komşularındaki gerginliği azaltacak bir algoritma bulmasına yardımcı olmaktadır. Bugün Suriye Dışişleri Bakanı el-Şaibani ile bir araya gelerek bölgesel tehditlerin ele alınmasında ortak önceliklerimizi görüşmekten memnuniyet duydum. Tarih, bir bölgeye kendi parçalarını yeniden düzenleme fırsatını nadiren sunar; şu anda böyle bir fırsat sunulmaktadır."

Kaynak: ANKA
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