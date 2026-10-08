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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD raporunda 81 hava aracı kaybı olduğunu savundu

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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD raporunda 81 hava aracı kaybı olduğunu savundu
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Kongre raporunu paylaşarak İran Silahlı Kuvvetleri'nin 42 ABD hava aracını düşürdüğünün kabul edildiğini, sayının 81'e ulaştığını savundu. Raporda, 28 Şubat 2026'dan bu yana İHA'lar dahil 81 hava aracının hasar gördüğü veya kaybedildiği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Kongre Araştırma Servisi'nin Destansı Öfke Operasyonu'na ilişkin raporunu paylaşarak, "İran Silahlı Kuvvetleri'nin 42 ABD askeri hava aracını düşürdüğünü kabul etti, şimdi ise sayı 81'e ulaştı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Kongre Araştırma Servisi'nin Destansı Öfke Operasyonu'na ilişkin raporunu sosyal medya hesabında paylaşarak, ABD'nin İran ile savaşta açıklanandan çok daha fazla kayıp verdiğini savundu. Arakçi, "Mayıs ayında Kongre Araştırma Servisi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin 42 ABD askeri hava aracını düşürdüğünü kabul etti, şimdi ise sayı 81'e ulaştı. Gerçek kayıp çok daha yüksek. Kanıt mı? CENTCOM, üslerin durumunun iyi olduğunu iddia ederken görevdeki bir senatörün bu üsleri denetlemesine izin vermiyor. Herkesi bir süre kandırabilirsiniz" dedi.

Kayıpların maliyetinin 1.9 ila 3.3 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor

ABD'nin İran ile savaştaki hava aracı kayıplarını inceleyen 5 Ekim 2026 tarihli raporda, Eylül 2026'da Kongre Bütçe Ofisi'nin 1 Ağustos itibarıyla teçhizat kayıplarının maliyetini 1.9 milyar dolar ile 3.3 milyar dolar arasında tahmin ettiği belirtildi.

Raporda, 28 Şubat 2026'dan bu yana ABD operasyonlarında hasar gördüğü veya kaybedildiği bildirilen, insansız hava aracı sistemleri de dahil olmak üzere 81 adet sabit kanatlı veya döner kanatlı hava aracının hasar gördüğü veya kaybedildiğine dikkat çekildi. Raporda, kayıplar arasında 12 adet F-15E Strike Eagle savaş uçağı yer aldığı ve bunlardan 3'ünün 2 Mart 2026'da Kuveyt üzerinde dost ateşi nedeniyle 1'inin 5 Nisan 2026 İran üzerinde kaybedildiğine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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