Zeki Demirkubuz'un fotoğrafları Baksı Müzesi'nde sergileniyor

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Yönetmen Zeki Demirkubuz'un Avrupa, Amerika ve Asya'da çektiği fotoğraflardan oluşan "Hayatta ve Fotoğrafta En İyi Pozu Yalnızlar Verir" sergisi, Baksı Müzesi'nde sanatseverlerin ziyaretine sunuldu.

9 Eylül-30 Ekim 2026 tarihleri arasında açık olacak sergide, Demirkubuz'un farklı coğrafyalarda çektiği fotoğraflardan seçkiler yer alıyor.

Yönetmenin sinemasında öne çıkan içe dönük bakışın fotoğraf karelerine yansıdığı sergide, dramatik kurgu ve görsel yönlendirmeden uzak bir fotoğraf anlayışı öne çıkıyor.

Fotoğraflarda pozdan çok duruş, anlatıdan çok an, müdahaleden çok gözlem ön plana çıkarılıyor. İnsanlar, mekanlar ve gündelik yaşamdan ayrıntılar; çevre, boşluk ve ışıkla kurdukları ilişki içerisinde izleyiciye sunuluyor.

Sergi, Demirkubuz'un farklı coğrafyalarda gerçekleştirdiği fotoğraf çalışmalarını bir araya getirerek izleyiciyi yalnızlık, gözlem ve gündelik hayat üzerine düşünmeye davet ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı