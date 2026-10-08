Havalimanında şoke eden manzara! Pantolonundan 10 kuş çıktı

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ABD'nin Miami kentindeki havalimanında bir yolcunun bel ve kasık bölgesindeki olağan dışı şişlik, gümrük görevlilerinin dikkatini çekti. Üzerinde yapılan aramada pantolonuna dikilmiş plastik tüplerin içinde 10 canlı kuş taşıdığı ortaya çıkan yolcu gözaltına alındı. Kuşları kişisel kullanımı için getirdiğini savunan adam hakkında kaçakçılık suçlamasıyla işlem başlatıldı.

PANTOLONUNDAKİ ŞİŞLİK ŞÜPHE UYANDIRDI

Küba'dan ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentine 4 Ekim'de gelen Alberto Hernandez Castillo, havalimanındaki pasaport ve gümrük kontrolü sırasında görevlilerin dikkatini çekti.

Yolcunun gergin davranışlar sergilediğini fark eden görevliler, bel ve kasık bölgesinde açıklanamayan bir şişlik olduğunu belirledi. Şüpheli hareketleri nedeniyle Castillo, ayrıntılı arama yapılmak üzere ayrı bir kontrol alanına götürüldü.

PANTOLONUNDAN 10 CANLI KUŞ ÇIKTI

Yapılan aramada Castillo'nun pantolonuna dikilmiş, bantlarla sarılı 6 plastik tüp bulundu. Tüplerin içinde toplam 10 canlı kuş olduğu tespit edildi.

Kuşlardan 8'inin sarı yüzlü çayır ispinozu (Yellow-faced Grassquit), 2'sinin ise mavi gagalı kardinal (Blue Grosbeak) türünden olduğu belirlendi. Her iki türün de yasa dışı kuş ticaretinde karşılaşılan türler arasında bulunduğu belirtildi.

GÜMRÜK FORMUNDA HER SORUYA HAYIR DEDİ

ABD Gümrük ve Sınır Koruma görevlilerinin incelemesinde, Castillo'nun ülkeye giriş sırasında doldurduğu beyan formundaki bütün soruları olumsuz yanıtladığı ortaya çıktı. Yolcu, ülkeye herhangi bir yabani hayvan getirip getirmediğine ilişkin soruya da "Hayır" yanıtını verdi. Castillo, görevlilere Küba'ya ailesini ziyaret etmek için gittiğini söyledi.

"KİŞİSEL KULLANIMIM İÇİN GETİRDİM"

Pantolonunda bulunan kuşlarla ilgili açıklama yapması istenen Castillo, hayvanları kişisel kullanımı için getirdiğini öne sürdü. Bu açıklamanın ardından susma hakkını kullanan yolcu hakkında kaçakçılık suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Miami'deki federal mahkemeye çıkarılan Castillo, 25 bin dolarlık şahsi kefalet taahhüdüyle serbest bırakıldı. Davanın ilk resmi duruşma işlemlerinin 26 Ekim'de yapılması planlanıyor.

DAHA ÖNCE DE İÇ ÇAMAŞIRLARINDAN MAYMUN ÇIKMIŞTI

Benzer bir kaçakçılık girişimi mayıs ayında Kolombiya'da yaşandı. La Jagua de Ibirico kentinden 27 yaşındaki bir kadın ile 26 yaşındaki bir erkek, Cartagena'daki Rafael Núñez Uluslararası Havalimanı'nda durduruldu. Dominik Cumhuriyeti'ne gitmek üzere uçağa binmeye hazırlanan iki kişinin şüpheli davranışları üzerine arama yapıldı.

Görevliler, şüphelilerin iç çamaşırlarına gizlenmiş 2 beyaz alınlı kapuçin maymunu ile 1 kızıl uluyan maymun buldu. Yaban hayatı uzmanları, yavru kızıl uluyan maymunun dar ve havasız koşullarda taşınması nedeniyle boğularak öldüğünü açıkladı.