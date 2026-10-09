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Trump, ABD'nin 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını açıkladı

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Trump, ABD'nin 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını açıkladı
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Donald Trump, İran'la savaşı bitirmek için 'verimli görüşmeler' yürüttüklerini belirterek, 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce İran'a yeni saldırı yapmayacağını açıkladı. İran devlet medyası uranyum zenginleştirmeden vazgeçmeyeceğini ve stokunu teslim etmeyeceğini bildirdi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran ile altı aydır devam eden savaşı sona erdirmeye yönelik "verimli görüşmeler" yürüttüklerini belirterek, ABD'nin 3 Kasım tarihinde yapılacak ara seçimlerden önce İran'a yeni bir saldırı düzenlemeyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti ile verimli görüşmeler yürütüyoruz. İran hem ekonomik hem de askeri açıdan çok kötü durumda ve abluka tüm gücüyle ve etkisiyle devam edecek. Hürmüz Boğazı'ndan rekor miktarda petrol akıyor (yalnızca dün gece 22 milyon varil ve bunun tek bir varili bile İran'dan gelmedi ya da İran'a gitmedi). Ancak herkese açıkça belirtmek isterim ki ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir şekilde İran'a saldırmayacağız. İran nükleer silaha sahip olmayacak" ifadelerini kullandı.

ABD ile İran, son haftalarda savaşın sona erdirilmesi ve küresel enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik karşılıklı öneriler sundu. Ancak Trump, Tahran'ın son teklifini reddetti. İran devlet medyası da Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmeyeceğini ve uranyum stokunu teslim etmeyeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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