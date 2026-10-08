Altın ve gümüşteki düşüş Bitcoin için fırsat mı?

Altının ons fiyatı 4 bin 120 dolardan 4 bin 66 dolara, gümüş ise 60,13 dolardan 59 dolara geriledi. Her iki metal daha sonra kayıplarının bir bölümünü geri aldı. Aynı gün Bitcoin, 82 bin 700 dolar civarına inerek ekim ayının en düşük seviyelerini gördü.

Değerli metallerdeki hareket için hesaplanan yaklaşık 400 milyar dolarlık değer kaybı, o miktarda paranın piyasadan çekildiği anlamına gelmiyor. Hesap, mevcut altın ve gümüş stoklarının daha düşük fiyatlarla değerlenmesine dayanıyor. Dolayısıyla bu tutarın Bitcoin'e ya da başka bir yatırıma geçtiği sonucu da çıkarılamıyor.

PETROL VE TAHVİL FAİZLERİ AYNI ANDA YÜKSELDİ

Satışların ortak zemininde, enerji maliyetlerinin enflasyonu yüksek tutacağı endişesi bulunuyor. Hürmüz Boğazı'ndan petrol geçişine ilişkin gerilimle Brent petrolün varil fiyatı gün içinde 102 dolara kadar yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,36'ya, 30 yıllık getirisi yüzde 5,73'e ulaştı.

Tahvil getirilerindeki yükseliş, faiz ödemeyen altın ve gümüşü elde tutmanın alternatif maliyetini artırıyor. Bitcoin açısından ise yüksek faiz ortamı, yatırımcıların risk alma isteğini ve kripto piyasasına yönelecek yeni talebi sınırlayabiliyor. Böylece farklı amaçlarla alınan varlıklar, aynı faiz baskısı altında birlikte gerileyebiliyor.

Enerji fiyatları sabitlense bile önceki artışların diğer ürünlerin maliyetlerine yansıması sürebiliyor. Goldman Sachs'ın Kuzey Amerika faiz ürünleri satış ve işlemlerinden sorumlu eş başkanı Muhammad Qubbaj, yüksek enerji fiyatları ve kurumsal yatırımcıların sınırlı talebinin uzun vadeli tahvil getirileri üzerindeki baskıyı koruyabileceğini belirtti.

BİTCOİN'DE ALIM İŞTAHI DA ZAYIFLADI

Kripto piyasası, dışarıdan gelen baskıyla alımların zaten güç kaybettiği bir dönemde karşılaştı. Bitcoin'in son yükseliş denemelerinde 87 bin dolar çevresini aşamaması, spot ve vadeli piyasalardaki talebi yeniden öne çıkardı.

CryptoQuant'ın 7 Ekim tarihli değerlendirmesine göre Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyon tutarı, 22 Eylül'den bu yana yaklaşık 28,8 milyar dolardan 26 milyar dolara geriledi. Yaklaşık yüzde 10'luk azalma, açık kalan sözleşmelerin toplamındaki küçülmeyi gösteriyor. Analizde, zayıf spot talebine vadeli işlem yatırımcılarının yeni risk almakta isteksiz davranmasının eşlik ettiği belirtildi.

Altın ve gümüşteki düşüş bu nedenle Bitcoin için tek başına bir alım fırsatı sinyali oluşturmuyor. Değerli metallerden ayrışan bir toparlanma için kripto piyasasının kendi alım talebinin de güçlenmesi gerekiyor. Aynı yöndeki günlük hareket ise bu varlıkların bundan sonra her zaman birlikte yükseleceği veya düşeceği anlamına gelmiyor.

Gün içindeki satışların ardından yayımlanan Fed tutanakları, faiz baskısının neden gündemde kaldığını gösterdi. 15-16 Eylül toplantısına ait belgede, katılımcıların çoğunun yıl sonuna kadar bir faiz artışını daha muhtemelen uygun gördüğü belirtildi. Sonraki kararların yeni verilere ve risklerin seyrine bağlı olacağı da vurgulandı.

Tutanakların açıklanmasının hemen ardından Bitcoin yaklaşık 83 bin 159 dolardan 83 bin 306 dolara yükseldi. Kısa süreli tepki, günün önceki bölümündeki kayıpları geri almaya yetmedi. Fed'in bir sonraki faiz toplantısı 27-28 Ekim'de yapılacak.