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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, ABD'nin UCM yaptırımlarına kabul edilemez dedi

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yönelik yeni yaptırımlarının kabul edilemez olduğunu belirtti. Türk, UCM'yi ve onunla işbirliği yapanları korumak için derhal tedbir alınması ve yaptırımların geri çekilmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yönelik yeni yaptırımlarına tepki göstererek, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Türk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, UCM'yi ve onunla işbirliği yapan grup ve bireyleri korumak amacıyla derhal tedbirler alınması çağrısında bulundu.

Türk, "En ağır insan hakları ihlallerine karşı hesap verebilirliği sağlama yönünde her gün yürüttükleri çalışmalar nedeniyle UCM'ye ve personeline karşı atılan bir dizi misilleme adımının sonuncusu olan bu yaptırımlar kabul edilemez. Bu yaptırımların, adalet arayışında UCM bünyesinde veya UCM ile birlikte çalışanlar üzerinde caydırıcı bir etki oluşturmasına izin verilmemeli." ifadelerini kullandı.

Özellikle uluslararası toplumun tam üçte ikisini oluşturan ve UCM Roma Statüsü'ne taraf olan 125 devlete Mahkemenin hayati önem taşıyan çalışmalarını savunmak ve işlevini sürdürebilmesini güvence altına almak için acil adımlar atma çağrısında bulunan Türk, bu ülkelerin, bizzat oluşturdukları kurumu koruma konusunda özel bir yükümlülükleri bulunduğunun da altını çizdi.

Türk, "ABD'nin bu son duyurusu, Şubat 2025'ten bu yana UCM'nin 18 yargıcının yarısına, eski başsavcısına, her iki başsavcı yardımcısına ve üst düzey bir personeline yönelik uygulanan bir dizi yaptırımın ardından geldi." ifadesine yer verdi.

UCM'ye ve personeline yönelik tüm yaptırımların geri çekilmesi çağrısı yapan Türk, dünyayı sarsan tüm çatışma ve krizlerde, cezasızlığın şiddeti ve acıyı körüklediğinin son derece açık olduğunu vurguladı.

Türk, "Ciddi ihlalleri belgeleyen, soruşturan ve yargılayanları cezalandırmak yerine adaletin ve hesap verebilirliğin sağlanmasına daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin UCM'ye yaptırımları

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UCM'nin eski yargıçlarından Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'ın "2026 Nobel Barış Ödülü"nü kazanmasının ardından Mahkemeye yaptırım uygulama kararı aldıklarını açıklamıştı.

Rubio, ABD'nin UCM tarafından Amerikalıların yargılanmasına izin vermeyeceğini belirterek "Ya UCM tehditlerine son verecek ya da biz UCM'yi ortadan kaldıracağız." ifadesini kullanmıştı.

UCM, Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmış, ABD ise karara karşı çıkmıştı.

Washington yönetimi, ağustosta UCM Başkanı Tomoko Akane'nin de aralarında bulunduğu yargıç ve savcılara yaptırım uygulamıştı.

Kaynak: AA
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