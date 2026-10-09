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Trump, Putin ile görüşmesini başarılı buldu; Rusya 300 bin ton dizel tedarik edecek

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başarılı bir görüşme yaptığını söyledi. Rusya'nın ABD ve küresel piyasaya derhal 300 bin ton, Kasım'da 500 bin, ardından 1 milyon ton, daha sonra rafineri durumuna göre 3 milyon ton dizel sağlayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok başarılı bir görüşme gerçekleştirdim. Rusya, ABD ve küresel piyasaya derhal 300 bin ton dizel akaryakıt tedarik edecek. Kasım ayında 500 bin ton, ardından 1 milyon ton daha yakıt tedarik edecek. Daha sonra dizel rafinerilerinin durumuna göre kısa bir süre içinde 3 milyon ton dizel daha sağlayacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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