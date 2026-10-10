Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, UCM'ye yaptırım kararı aldıklarını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, UCM'ye yaptırım kararı aldıklarını duyurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UCM'ye yaptırım kararı aldıklarını duyurdu. Karar, UCM eski yargıcı Navanethem Navi Pillay'in 2026 Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasının ardından açıklandı; Rubio, UCM'nin Amerikalıları yargılamasına izin verilmeyeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım kararı aldıklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım kararı aldıklarını duyurdu. Rubio, "Başkan Trump, UCM'nin Amerikalıları yargılamasına asla izin vermeyecektir. İşte bu nedenle bugün ABD, UCM'ye yaptırım uyguluyor. Mahkemenin üyesi değiliz ve bu mahkemenin Amerikan vatandaşları üzerinde herhangi bir yetkisinin olduğunu kabul etmiyoruz. ya UCM tehditlerine son verecek ya da biz UCM'yi ortadan kaldıracağız. Bunu yapmazlarsa ABD, Amerikalılar tehdit altında kalmayana kadar UCM'yi adım adım yıkmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Rubio, yaptırım kararını, UCM eski yargıçlarından Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Navi Pillay'in '2026 Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasının ardından açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı

Galatasaray kazandı ama taraftar onu affetmedi!

Çeşme Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı

Yakılmak istenen evraklar soruşturmayı büyüttü! Peş peşe tutuklamalar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlkay Gündoğan'dan maç sonunda Okan Buruk'u kızdıracak sözler

Okan Buruk duymasın! Bu sözler Galatasaray'ı karıştıracak
Trump, Beyaz Saray'ın yeni sözcülüğüne Katie Zacharia'yı getireceğini açıkladı

Beyaz Saray'da Trump'ın sağ kolu oldu
TFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilir

TFF'den Arda Turan bombası!

Trump ve Putin'den sürpriz anlaşma! ABD yaptırımları kaldırdı

Trump ve Putin görüştü! ABD'den Rusya için flaş yaptırım kararı

Aziz Yıldırım, Real Madrid'in yıldızı için kesenin ağzını açtı: Tam 30 milyon Euro

Real Madrid'in yıldızı için kesenin ağzını açtı: Tam 30 milyon Euro
Eskişehir'de kırmızı bültenle aranan DEAŞ şüphelisi yakalanıp tutuklandı

Kırmızı bültenle aranıyordu, Türkiye'de yakalandı
Arda Güler'den Montella'ya veda

Arda Güler'den veda