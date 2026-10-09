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ABD'de tutuklanan veya gözaltına alınan Kanadalıların sayısı geçen mali yıl 557 oldu

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ABD'de tutuklanan veya gözaltına alınan Kanadalıların sayısı geçen mali yıl 557 oldu
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Kanada Küresel İlişkiler Departmanı'na göre ABD'de tutuklanan veya gözaltına alınan Kanada vatandaşı sayısı Nisan 2025-Mart 2026'da 557 oldu. Bu sayı önceki mali dönemde 361 iken yaklaşık yüzde 60 arttı; Kanadalıların ABD ziyaretleri de yüzde 25 azalarak 20 milyona geriledi.


OTTAWA, 9 Ekim (Xinhua) -- Geçtiğimiz mali yıl içinde ABD'de gözaltına alınan ve tutuklanan Kanada vatandaşlarının sayısı yaklaşık yüzde 60 arttı.

Kanada Küresel İlişkiler Departmanı'nın perşembe günü açıkladığı verilere göre, Nisan 2025 ile Mart 2026 arasında ABD'de tutuklanan veya gözaltına alınan Kanada vatandaşlarının sayısı 557 oldu. Bu sayı, önceki mali dönemde 361 olarak kaydedilmişti.

Tutuklama ve gözaltı sayılarındaki artış, sınır ötesi seyahatlerde belirgin bir düşüşün yaşandığı döneme denk geldi. Yerel basına göre, Kanadalıların ABD'ye yaptığı ziyaretlerin sayısı 2025-2026 döneminde yüzde 25 azalarak 20 milyona geriledi. 2024-2025 mali döneminde bu sayı 26,8 milyon olarak gerçekleşmişti.

Açıklamada, tutuklama ve gözaltı vakalarındaki keskin artışa yol açan etkenler belirtilmedi.

Kaynak: Xinhua
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