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NASA, 4 astronotlu Crew-12'nin ISS'ten ayrılıp Dünya'ya dönüşe başladığını bildirdi

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NASA, 4 astronotlu Crew-12'nin ISS'ten ayrılıp Dünya'ya dönüşe başladığını bildirdi
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NASA, Crew-12 görevi mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılıp Dünya'ya dönüşe geçtiğini duyurdu. Dört astronotu taşıyan SpaceX Dragon, ABD Doğu saatiyle 08.05'te istasyondan ayrıldı; aracın perşembe günü 11.34 sularında Kaliforniya kıyılarına inmesi planlanıyor.

LOS ANGELES, 7 Ekim (Xinhua) -- NASA, SpaceX Crew-12 görevi mürettebatının çarşamba günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılarak Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladığını bildirdi.

Dört astronotu taşıyan SpaceX Dragon uzay aracı, ABD Doğu saatiyle 08.05'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.

NASA'nın açıklamasına göre, uzay aracının perşembe günü 11.34 sularında Kaliforniya kıyılarına inmesi planlanıyor. Crew-12 mürettebatı aylardır uzayda görev yapıyordu.

NASA astronotları Jessica Meir ve Jack Hathaway, Avrupa Uzay Ajansı astronotu Sophie Adenot ve Rusya Federal Uzay Ajansı kozmonotu Andrey Fedyayev'i taşıyan SpaceX Dragon uzay aracı, 13 Şubat'ta Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatılmıştı.

Kaynak: Xinhua
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