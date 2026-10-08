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Pezeşkiyan ve Putin stratejik işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu

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Pezeşkiyan ve Putin stratejik işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, telefon görüşmesinde stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Putin, Rusya'nın İran ile ABD arasındaki arabuluculuk çabalarını desteklediğini ve rol üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.

TAHRAN, 8 Ekim (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin sürdürülmesi ve güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, iki lider çarşamba günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pezeşkiyan görüşmede iki ülke arasında çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu yönde ilerlemenin iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edeceğini söyledi.

Putin ise bölgedeki gelişmelere rağmen iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği anlaşması çerçevesinde yürütülen ortak çalışmaların devam ettiğini belirterek, Moskova ile Tahran arasında yakın ilişkilerin sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Putin, bazı ülkelerin İran ile ABD arasında arabuluculuk yapma ve Batı Asya bölgesindeki gerginliğin azaltılmasına katkıda bulunma çabalarına dikkat çekerek, Rusya'nın bu tür diplomatik çabaları desteklediğini ve bu doğrultuda rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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