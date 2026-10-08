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24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı

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24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı Haber Videosunu İzle
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
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ABD tahvil piyasasında 30 yıllık faizlerin yüzde 5,70'i aşarak son 24 yılın rekorunu kırması, küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. ABD’den gelen bu tarihi haberle birlikte ons altın son iki ayın dip seviyesine gerilerken, küresel enflasyon ve faiz endişeleri piyasaları sarsmaya devam ediyor.

Küresel finans piyasaları, ABD borçlanma senetlerindeki sert satış dalgasıyla çalkalanıyor. ABD'de artan borçlanma ihtiyacı, kalıcı enflasyon kaygıları ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle 30 yıllık ABD tahvil faizleri yüzde 5,70 seviyesini geçerek son 24 yılın en yüksek düzeyine tırmandı. 10 yıllık tahvil faizinin de yüzde 5,30'un üzerine çıkması, faiz getirisi sunmayan altın üzerinde devasa bir baskı oluşturdu.

ONS ALTIN 2 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

ABD tahvil getirilerindeki bu tarihi rekor sonrası ons altın dün 4.066 dolara kadar gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesine imza attı. Günlük kapanışını yüzde 1,26 kayıpla tamamlayan değerli metal, yeni günde gelen tepki alımlarıyla 4.117 dolar seviyelerinden tutunmaya çalışıyor. İç piyasada ise güne yükselişle başlayan gram altın, sabah saatleri itibarıyla 6.515 liradan işlem görürken; çeyrek altın 10.760 TL, cumhuriyet altını ise 42.850 TL seviyelerinden alıcı buluyor.   

İÇ PİYASADA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Güne yüzde 0,2 yükselişle başlayan iç piyasada güncel fiyatlar şu şekilde şekillendi: 

  •  Gram Altın: 6.515 TL 
  •   Ons Altın : 4.117 USD 
  •  Çeyrek Altın: 10.760 TL 
  •  Cumhuriyet Altını: 42.850 TL   

FED'DEN ŞAHİN SİNYALLER

ABD Merkez Bankası'nın (FED) yayımladığı son toplantı tutanakları da piyasalardaki tedirginliği artırdı. Tutanaklarda üyelerin çoğunun yıl sonuna kadar bir faiz artırımını daha gerekli görebileceği belirtildi. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid'in enflasyonla mücadele için "faizlerin daha da yükseltilmesi gerekebilir" açıklaması ise piyasalarda aralık ayına yönelik faiz artışı beklentilerini güçlendirdi.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER VE PETROL ENFLASYONU KÖRÜKLÜYOR

Orta Doğu'da Kızıldeniz çevresindeki gerilimin yeniden tırmanması, Ukrayna'nın Rus petrol tesislerine yönelik saldırıları ve ABD Körfezi'nde oluşan kasırga riski Brent petrolün 100 doların üzerinde kalmasına yol açtı. Enerji maliyetlerindeki bu artış küresel enflasyonu yeniden tırmandırırken, uzmanlar ABD'deki yükselen faiz ortamının mali istikrara karşı ciddi bir tehdit oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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