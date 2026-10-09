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Guterres, ABD'nin UCM'ye yaptırımını 'ceza adaletine darbe' olarak niteledi

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin UCM'ye yaptırım uygulama kararını kınadı. Sözcü Dujarric, Guterres'in kararın uluslararası ceza adaletine ciddi darbe vurduğunu söylediğini ve UCM çalışanlarının görevini zorlaştırmasından derin endişe duyduğunu bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım uygulama kararını kınayarak, "Bugünkü karar, UCM'nin kilit bir rol oynadığı uluslararası ceza adaletine yönelik ortak çabalara ciddi bir darbe vurmaktadır." dedi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklama yaptı.

Dujarric, ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırım kararına değinerek, "Genel Sekreter, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine bir kurum olarak yaptırım uygulama kararını kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Guterres'in yaptırımların UCM çalışmalarını olumsuz etkilemesi ve UCM çalışanlarının görevlerini yerine getirmesini zorlaştırmasından "derin endişe" duyduğunu aktaran Dujarric, Guterres'e atfen, "Bugünkü karar, UCM'nin kilit bir rol oynadığı uluslararası ceza adaletine yönelik ortak çabalara ciddi bir darbe vurmaktadır. Uluslararası suçlardan hesap sorulması ve mağdurlara adalet sağlanması, barış, güvenlik, insan hakları ve temel özgürlüklere yönelik küresel taahhüdümüzün merkezindedir." diye konuştu.

Dujarric, Genel Sekreter'in UCM ve yetkililerinin bağımsızlığına olan sarsılmaz desteğini yineleyerek, "Genel Sekreter, tüm devletleri uluslararası hukuk kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeye ve uluslararası toplumu ilgilendiren en ciddi suçlardan hesap sorulmasını sağlamaya yönelik çabaları desteklemeye çağırmaktadır." dedi.

ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün UCM eski yargıçlarından Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'ın "2026 Nobel Barış Ödülü"nü kazanmasının ardından UCM'ye yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.

Rubio, "Başkan Trump, UCM'nin Amerikalıları yargılamasına asla izin vermeyecektir. İşte bu nedenle bugün ABD, UCM'ye yaptırım uyguluyor." ifadelerini kullanmıştı.

Mahkemenin üyesi olmadıklarını ve bu mahkemenin Amerikan vatandaşları üzerinde herhangi bir yetkisinin olduğunu kabul etmediklerini vurgulayan Rubio, "Ya UCM tehditlerine son verecek ya da biz UCM'yi ortadan kaldıracağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Mahkeme, Kasım 2024'te Gazze'deki soykırımı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmış, ABD ise söz konusu karara şiddetle itiraz etmiş ve kararı tanımadığını dile getirmişti.

Washington yönetimi, ağustos ayında Mahkeme Başkanı Tomoko Akane de dahil olmak üzere UCM yargıçlarına ve savcılarına yaptırım uygulamıştı.

Kaynak: AA
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