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Trump'ın 3 Kasım'daki ara seçimler öncesi İran'a saldırı planını değerlendirdiği öne sürüldü

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The Atlantic'in 2 ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre Beyaz Saray, Pentagon'dan 3 Kasım'daki ara seçimler öncesi İran'a saldırı seçeneklerini geliştirmesini istedi. Planlamanın Trump'ın seçim öncesi benzin fiyatlarını düşürme isteğini yansıttığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce İran'a saldırma planını değerlendirdiği öne sürüldü.

The Atlantic dergisinin ABD yönetiminden 2 yetkiliye dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerden önce İran'a yönelik saldırı seçeneklerini geliştirmesini istedi. Yetkililer, bu planlamanın Trump'ın ara seçimlerden önce benzin fiyatlarını düşürme ve çatışmada ilerleme gösterme konusundaki istekliliğini vurguladığını belirtti. Saldırıların büyüklüğü ve hedefleri ile yönetimin nihayetinde bu planlara devam edip etmeyeceğinin hala tartışıldığı ifade edildi. ABD'li bir yetkiliye göre saldırı planı, savaş çabalarını koordine eden ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından geliştiriliyor. Habere göre saldırı planlarının savunucuları bile sınırlı saldırıların tek başına İran'ı müzakere masasına getirmeyeceğini, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişi sağlamayacağını veya seçim gününden önce benzin fiyatlarını düşürmeyeceğini belirtiyor. Ancak aylarca süren kırılgan ateşkesten sonra daha fazla eylemin Trump'ın gücünü göstermesine ve potansiyel olarak bir tür zafer ilan etmesine imkan sağlayabileceğine, Cumhuriyetçilere seçimlere doğru çok ihtiyaç duyulan ivmeyi kazandıracağına inanılıyor. Cumhuriyetçilerden bir isim, "Bu, Trump'ın bir zafer kazanmış gibi görünmesini ve benzin fiyatlarının düşmeye başlamasını sağlayacaktır" dedi.

Trump'ın saldırı sinyalleri

Trump ara seçimden sonra saldırılara yeniden başlama ihtimalini defalarca dile getirmiş, geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada bir anlaşmaya varmaması halinde "İran'ı yok edeceği" tehdidinde bulunmuştu. Bu ayın başlarında Time dergisine verdiği bir röportajda da Trump, seçim sonrası saldırıların mümkün olduğunu yineleyerek, "Son 6 aydır stok yapıyoruz" demişti. Trump geçtiğimiz hafta ise ABD'nin savaşı "seçimden hemen sonra" kazanacağına inandığını söylemiş, ancak, "Belki de seçimden önce" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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