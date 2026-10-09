Haberler

Trump ve Putin'den sürpriz anlaşma! ABD yaptırımları kaldırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump ve Putin'den sürpriz anlaşma! ABD yaptırımları kaldırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin başarılı geçtiğini açıkladı. Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara aşamalı olarak milyonlarca ton dizel yakıt sağlayacağını duyuran Trump, ilk etapta 300 bin tonluk sevkiyat yapılacağını belirtti. ABD yönetimi ise Rusya menşeli dizel yakıtın satışı, teslimatı ve ithalatına yönelik yaptırımları 7 Nisan 2027'ye kadar geçici olarak kaldırdı.

  • ABD, Rusya menşeli dizel yakıtın satışı, teslimatı ve ithalatına yönelik yaptırımları 7 Nisan 2027'ye kadar geçici olarak kaldırdı.
  • Rusya, ilk aşamada 300 bin ton dizel yakıtı derhal piyasaya sunacak; kasım ayında 500 bin ton, ardından 1 milyon ton ve son aşamada 3 milyon ton daha tedarik edecek.
  • Trump'ın açıkladığı miktarların tamamının gerçekleşmesi halinde toplam dizel tedariki 4 milyon 800 bin tona ulaşacak.

Abd Başkanı Donald Trump ve Putin arasındaki görüşmenin ardından enerji alanında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Rusya'nın milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceği açıklanırken ABD, Rus dizeline yönelik yaptırımlarda geçici muafiyet kararı aldı.

TRUMP, PUTİN İLE GÖRÜŞMESİNİ BAŞARILI BULDU

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından enerji piyasalarını ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Görüşmeyi başarılı olarak değerlendiren Trump, Rusya'nın ABD ve uluslararası piyasalara önemli miktarda dizel yakıt sağlayacağını bildirdi. Trump'ın duyurduğu takvime göre Rusya, ilk aşamada 300 bin ton dizel yakıtı derhal piyasaya sunacak. Bu miktarın ilerleyen aylarda kademeli olarak artırılması planlanıyor.

RUSYA'DAN MİLYONLARCA TON DİZEL TEDARİKİ

Trump, Rusya'nın dizel yakıt sevkiyatına ilişkin planını şu sözlerle açıkladı: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok başarılı bir görüşme gerçekleştirdim. Rusya, ABD ve küresel piyasaya derhal 300 bin ton dizel akaryakıt tedarik edecek. Kasım ayında 500 bin ton, ardından 1 milyon ton daha yakıt tedarik edecek. Daha sonra dizel rafinerilerinin durumuna göre kısa bir süre içinde 3 milyon ton dizel daha sağlayacak" 

Açıklanan takvime göre ilk 300 bin tonluk tedariki, kasım ayında 500 bin tonluk yeni sevkiyat izleyecek. Ardından 1 milyon ton daha dizel sağlanacak. Son aşamada ise rafinerilerin durumuna bağlı olarak 3 milyon tonluk ilave tedarik gerçekleştirilecek.  Trump'ın açıkladığı miktarların tamamının gerçekleşmesi halinde toplam dizel tedariki 4 milyon 800 bin tona ulaşacak.

ABD, RUS DİZELİNE YÖNELİK YAPTIRIMLARI GEÇİCİ OLARAK KALDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Putin ile yaptığı görüşmenin ardından ABD'nin Rusya menşeli dizel yakıta yönelik yaptırımlarında da önemli bir değişiklik açıklandı. ABD, Rusya menşeli dizel yakıtın satışı, teslimatı ve ithalatına yönelik yaptırımları 7 Nisan 2027'ye kadar geçici olarak kaldırdı.

Kaynak: Haberler.com
Mourinho'dan ültimatom: Yedek kulübesinde bile oturamaz

Mourinho'dan ültimatom: Yedek kulübesinde bile oturamaz
Trump, uzay politikası onayından 2 gün önce SpaceX'ten 1-5 milyon dolarlık senet aldı

Önce milyonlarca dolar yatırmış, sonra yeni programa imza atmış
Uğurcan Çakır için kritik 90 dakika

Uğurcan Çakır'ın son şansı!
Galatasaray'ın 'Sinan sen ne yaptın' paylaşımının sırrı çözüldü!

Galatasaray'ın "Sinan sen ne yaptın" paylaşımının sırrı çözüldü!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz

Mahkemede çarpıcı savunma: Dışarı çıkamayacağıma emin olabilirsiniz
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi

Milyonların merakla beklediği toplantıya böyle gitti
Maltepe’de çöken binada yürek yakan detay! Evleri kentsel dönüşüme girince taşınmışlar

Buna yürek mi dayanır! Çöken binada kahreden hikaye
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e fon tepkisi! 'Bedelini sandıkta ödeyecekler'

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özel'e 'fon' tepkisi
Eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kadını 2 kardeşiyle birlikte darbetti

"Eşimle ilişki yaşıyor" dediği kadına kabusu yaşattılar

Şanlıurfa Haliliye'de denetimde 170 kilo bozuk et imha edildi, işletmeler mühürlendi

Ele geçirilen miktar öyle böyle değil! Hepsini insanlara satacaklardı
Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var

Özgür Özel: Amcamdan özür dilerim ama...