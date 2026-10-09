Nidal Malik Hasan suçu ne, Nidal Malik Hasan ne zaman idam olacak nereden canlı yayınlanacak?

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Nidal Malik Hasan'ın idamı nereden canlı yayınlanacak sorusu, son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. ABD ordusunun 60 yılı aşkın süredir ilk kez gerçekleştireceği infazla ilgili Pentagon'dan gelen canlı yayın açıklaması, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Nidal Malik Hasan kimdir, hangi suçtan idam cezası aldı ve infaz ne zaman gerçekleştirilecek? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

NİDAL MALİK HASAN SUÇU NE, NE ZAMAN İDAM EDİLECEK? İNFAZ NEREDEN CANLI YAYINLANACAK?

Nidal Malik Hasan suçu ne, ne zaman idam olacak, nereden canlı yayınlanacak? 2009 yılında ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Hood askeri üssünde düzenlediği saldırıda 13 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan eski ABD Ordusu binbaşısı Nidal Malik Hasan için infaz tarihi belli oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın onayının ardından Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edileceği açıklandı. Pentagon'un infazın canlı yayınlanacağını duyurması ise dünya genelinde geniş yankı uyandırdı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

NİDAL MALİK HASAN KİMDİR?

Nidal Malik Hasan, 8 Eylül 1970'te ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Arlington'da dünyaya geldi. Filistin kökenli bir ailenin çocuğu olan Hasan, ABD Ordusu'nda psikiyatrist olarak görev yaptı ve binbaşı rütbesine kadar yükseldi. Hasan, 2013 yılından bu yana Kansas'taki Fort Leavenworth askeri cezaevinde idam sırasında bulunuyor. Hasan, 2026 itibarıyla 56 yaşındadır.

NİDAL MALİK HASAN'IN SUÇU NE?

Hasan, 5 Kasım 2009'da Teksas'taki Fort Hood askeri üssünde bulunan asker sevk ve işlem merkezinde silahsız askerlere ateş açtı. Saldırıda 12 asker ve 1 sivil olmak üzere toplam 13 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Saldırı sırasında güvenlik görevlilerinin açtığı ateşle yaralanarak etkisiz hale getirilen Hasan, göğsünden aşağısı felç kaldı. Soruşturma sürecinde Hasan'ın El Kaide bağlantılı radikal din adamı Enver el-Evlaki ile e-posta yazışmaları yaptığı ortaya çıktı.

İDAM CEZASINA NASIL ÇARPTIRILDI?

Hasan, Ağustos 2013'te askeri mahkemede yargılandı. Askeri jüri, Hasan'ı 13 kez taammüden adam öldürme ve 32 kez adam öldürmeye teşebbüs suçlarından oy birliğiyle suçlu buldu ve idam cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı. ABD askeri yargı sisteminde idam kararlarının uygulanabilmesi için sırasıyla Kara Kuvvetleri Bakanı, Savunma Bakanı ve son olarak ABD Başkanı'nın onayı gerekiyor.

TRUMP İDAM KARARINI ONAYLADI

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in önerisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın onayıyla Hasan'ın ABD Ordusu'na bağlı bir infaz mangası tarafından kurşuna dizilerek idam edileceğini duyurdu. Açıklamaya göre Trump, infaz emrini 2 Ekim'de onayladı.

NİDAL MALİK HASAN NE ZAMAN İDAM EDİLECEK?

ABD Kara Kuvvetleri Bakan Vekili Adam Telle'nin açıkladığı bilgilere göre infaz, 3 Aralık 2026 Perşembe günü yerel saatle 13.00'te gerçekleştirilecek. Bu saat, Türkiye saatiyle 22.00'ye denk geliyor. Savunma Bakanı Hegseth, infazın saldırının gerçekleştiği gün ve saatle aynı haftanın günü ve saatinde yapılacağını belirtti.

İNFAZ NEREDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

İnfaz, Hasan'ın saldırıyı gerçekleştirdiği Teksas'taki Fort Hood askeri üssünde yapılacak. İnfaz görevlisi olarak ABD Askeri Disiplin Kışlası Komutanı görevlendirildi.

İDAM NEREDEN CANLI YAYINLANACAK?

Savunma Bakanı Hegseth'in infazın "kamuya açık" olacağını söylemesinin ardından Pentagon yetkilileri, idamın canlı olarak yayınlanacağını açıkladı. Ancak yayının hangi platform üzerinden yapılacağı henüz netlik kazanmadı. Pentagon, konuya ilişkin ayrıntıların ilerleyen günlerde paylaşılacağını bildirdi.

60 YILI AŞKIN SÜREDİR İLK ASKERİ İDAM

Hasan'ın infazı, ABD ordusunun 1961'den bu yana gerçekleştireceği ilk idam olacak. Kurşuna dizilerek yapılacak infaz ise ABD ordusunda İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu yöntemle uygulanacak ilk idam olarak kayıtlara geçecek. Uzmanlar ise karar onaylanmış olsa da hukuki itirazlar nedeniyle infaz sürecinin uzayabileceğine dikkat çekiyor.