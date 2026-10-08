Haberler

Tıp dünyasında tarihi adım! Yapay zekaya muayene ve reçete yetkisi geliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tıp dünyasında tarihi adım! Yapay zekaya muayene ve reçete yetkisi geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD’nin Utah eyaletinde sağlık hizmetlerinde yapay zekanın rolünü kökten değiştirebilecek bir pilot uygulama başlatılıyor. Yeni sistemle yapay zekanın doktor onayı olmadan bazı hastaları değerlendirmesi ve sınırlı ilaçları reçete edebilmesinin önü açılacak. İlk etapta yalnızca akne tedavisiyle sınırlandırılacak uygulamanın başarılı olması halinde kapsamının genişletilmesi planlanıyor.

ABD'nin Utah eyaletinde sağlık hizmetlerinde yapay zekanın kullanımına ilişkin dikkat çeken bir uygulama hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Bir yıllık pilot program kapsamında yapay zekanın belirli hastaları doğrudan değerlendirmesi ve sınırlı ilaçları reçete edebilmesinin önü açılacak. Uygulama, doktorların rolü, hasta güvenliği ve yapay zekanın vereceği kararlarda hukuki sorumluluğun kime ait olacağı tartışmalarını da beraberinde getirdi. 

İLK AŞAMADA SADECE SİVİLCE TEDAVİSİ

Utah'ta uygulanacak pilot programın kapsamı başlangıçta oldukça dar tutulacak. Yaklaşık bir yıl sürmesi planlanan uygulamada yalnızca hafif ve orta şiddette akne şikayeti bulunan hastalar değerlendirilecek.

Yapay zekanın narkotik, bağımlılık yapıcı veya ağır sistemik ilaçları reçete etmesine izin verilmeyecek. Sistem, yalnızca sınırlı sayıdaki haricen kullanılan cilt ilaçları ve kremler için reçete oluşturabilecek. 

İLK 100 HASTA DOKTORLAR TARAFINDAN KONTROL EDİLECEK

Uygulamada yapay zekanın vereceği kararların güvenliğini ölçmek amacıyla aşamalı bir denetim sistemi oluşturulacak. İlk 100 muayene ve reçete, hastaya uygulanmadan önce uzman doktorlar tarafından incelenecek.

Sonraki 400 hasta için ise haftalık geriye dönük kontroller yapılacak. Böylece yapay zekanın koyduğu değerlendirmeler ve oluşturduğu reçeteler uzman hekimler tarafından çapraz denetime tabi tutulacak. 

AMAÇ HASTANE VE KLİNİKLERDEKİ YÜKÜ AZALTMAK

Uygulamayı destekleyenler, yapay zekanın özellikle rutin sağlık hizmetlerinde doktorların iş yükünü azaltabileceğini savunuyor. Randevu yoğunluğunun hafifletilmesi ve kırsal bölgelerde yaşayan kişilerin temel sağlık hizmetlerine daha hızlı ve düşük maliyetle ulaşması hedefleniyor.

Basit ve belirli kurallara dayanan vakaların yapay zekaya yönlendirilmesiyle doktorların daha karmaşık hastalara zaman ayırabileceği belirtiliyor. 

HEKİMLERDEN "HATA" UYARISI

Ancak uygulama tıp çevrelerinde tartışma yarattı. Utah Tabipler Birliği ve bazı klinik uzmanları, yapay zekanın doktorların klinik değerlendirmesinin yerini almasının ciddi riskler taşıyabileceği uyarısında bulunuyor.

Özellikle yapay zekâ sistemlerinin zaman zaman gerçeğe dayanmayan veya hatalı bilgiler üretebilmesi, sağlık alanında daha büyük sonuçlara yol açabilecek bir risk olarak değerlendiriliyor. Yanlış teşhis ya da ilaç kullanımına bağlı bir sorun yaşanması halinde hukuki ve cezai sorumluluğun kime ait olacağı da henüz netleşmiş değil. 

BAŞARILI OLURSA KAPSAM GENİŞLEYEBİLİR

Utah'taki bir yıllık pilot uygulamanın sonuçları, yapay zekanın sağlık sektöründeki kullanım alanının genişleyip genişlemeyeceği açısından önem taşıyor. Programın başarılı olması halinde grip, alerji, idrar yolu enfeksiyonu ve kronik ilaç yenilemeleri gibi daha fazla rutin sağlık hizmetinin de yapay zekaya devredilmesinin önü açılabilir.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik

İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılık ifadesi
Greenwood için 'Mutsuz' diyorlardı! Bu görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor

Görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor

Pilot olmak en büyük hayaliydi! Göksel Arsoy'a asker selamıyla veda

Hayalini kurduğu meslekten son selam! Ünlü oyuncuya böyle veda ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Karadeniz'de saldırılar arttı, Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Messi'nin veda gecesinde skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı

Tarihi gecede büyük skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul'da yakalandı

Dünyanın en azılı suçlusu İstanbul'da yakalandı
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil

"Fatma Betül Sayan Kaya artık partimizin üyesi değil"