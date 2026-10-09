Haberler

Çin, Kenya'ya 2 milyon dolarlık Ebola ve kuraklık desteği sağladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin, Kenya'ya 2 milyon dolarlık Ebola ve kuraklık desteği sağladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, Kenya'ya Ebola ve kuraklıkla mücadele için toplam 2 milyon ABD doları tutarında nakdi yardım yaptı. Nairobi'de imzalanan belgeye göre yardımın 1 milyon doları Ebola riski yüksek bölgelerde hazırlık altyapısına, 1 milyon doları da kuraklığın etkilerini hafifletmeye ayrılacak.

NAİROBİ, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin, Ebola ve kuraklıkla mücadele çalışmalarına destek amacıyla Kenya'ya 2 milyon ABD doları tutarında nakdi bağışta bulundu.

Perşembe günü başkent Nairobi'deki Ulusal Hazine binasında düzenlenen yardım törenine Çin'in Kenya Büyükelçisi Guo Haiyan, Kenya Ulusal Hazine Sekreteri Chris Kiptoo ve Halk Sağlığı Sekreteri Mary Muthoni katıldı. Törende taraflar, hibenin devrine ilişkin belgeyi imzaladı.

Kenya hükümetinin talebi üzerine sağlanan yardımın 1 milyon doları, Ebola açısından çok yüksek ve yüksek riskli olarak belirlenen bölgelerde salgına hazırlık altyapısının güçlendirilmesi için kullanılacak.

Bağışın 1 milyon dolarlık diğer kısmı ise Kenya hükümetinin kuraklığın etkilerini hafifletme çalışmalarını desteklemeye ayrılacak.

Guo, törende yaptığı konuşmada, Çin'in sağladığı bağışın, Çin hükümeti ve halkının, Kenya Cumhuriyeti hükümeti ve halkına karşı olan dostane duygularını yansıttığını vurguladı.

Guo, Çin-Afrika İşbirliği Forumu ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi çerçevesinde Kenya ile kalkınma işbirliğini güçlendirmeyi sürdürmeye istekli olduklarını söyledi.

Kiptoo ise taleplerine hızla yanıt vererek, Ebola'nın etkilerini azaltma çalışmalarını ve kuraklık yardımlarını desteklemek üzere zamanında mali yardım sağlayan Çin'e müteşekkir olduklarını ifade etti.

Kenya'da salı günü yurtdışı kaynaklı ilk Ebola vakası bildirildi. Son 7 yıldır Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşayan bir Kenya vatandaşı, Nairobi'deki bir hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktı

Gece yarısı çevirmeye takıldı, gerçeği öğrenince şoke oldu
Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler

Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Icardi ile Wanda Nara resmen boşandı! Mahkemeden şok karar

En sonunda muradına erdi!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık işin içine devletimiz girdi

Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık devlet....
Aydın'da kahreden olay! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı

Çocuğunun telefonuyla eve koşan baba, banyoya girince yıkıldı
İki gündür odalarından çıkmıyorlardı! Banyoda ölü bulundular

Pansiyonda esrarengiz ölümler! Ekipler böyle müdahale etti
Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları

Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınlara büyük şok

Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı

"Yapmayın, istemiyorum" diyerek bütün takımı uyardı
Sinema salonlarında bu hafta: 8 yeni film vizyona girecek

Sinemalarda bu hafta korku rüzgarı esecek!

Teoman'ın 'Zamparanın Ölümü' performansında kadın sanatçıyla samimi anları

"Zamparanın Ölümü"nü söylerken kadın solistle samimi anlar yaşadı