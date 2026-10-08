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Hakan Büyükçıngıl, ABD ve Kazakistan'daki dünya şampiyonalarında altın arıyor

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Milli güreşçi Hakan Büyükçıngıl, ABD'deki 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası ile Kazakistan'daki Büyükler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor. 125 kiloda Türkiye'yi temsil eden 22 yaşındaki sporcu, hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli güreşçi Hakan Büyükçıngıl, hem 23 yaş altı hem de büyüklerde dünya şampiyonluğunu hedeflediğini söyledi.

Babasının yönlendirmesiyle 6 yaşında güreşe başlayan 22 yaşındaki Hakan Büyükçıngıl, bugüne kadar Türkiye'de katıldığı turnuvalarda çok sayıda derece elde etti.

Uluslararası organizasyonlarda ise biri ağustos ayında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda olmak üzere 2 altın madalyası bulunan milli güreşçi, ayrıca 1 gümüş ve 7 bronz madalya da kazandı.

Bu sene iki madalya daha almak için ter döken genç sporcu, 12-18 Ekim tarihlerinde ABD'de düzenlenecek 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası ile 25 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Kazakistan'da yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Hakan Büyükçıngıl, AA muhabirine, güreşi çok sevdiğini, yaklaşık 15 yıldır güreşle ilgilendiğini söyledi.

Türkiye'yi 125 kiloda temsil ettiğini dile getiren milli sporcu, bu yıl katılacağı iki şampiyonaya da yoğun şekilde çalışarak hazırlandığını belirtti.

Son olarak katıldığı Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olduğuna işaret eden Hakan Büyükçıngıl, "Güzel bir şampiyona geçirdim. Bu sene iki organizasyonum kaldı. Önümde hem 23 Yaş Altı hem de Büyükler Dünya Şampiyonası var. İyi hazırlanıyoruz. Hem 23 yaş altı hem de büyüklerde hedefim dünya şampiyonluğu." dedi.

Bu yılın kendisi açısından oldukça verimli geçtiğine dikkati çeken genç sporcu, "Bu yıl büyüklerde de madalya alarak seviyemi artırdım. Şimdi yeni süreçteyiz. Her zaman hedefimiz altın. Tabii en büyük hedefimiz olimpiyatlara gidebilmek." diye konuştu.

Güreşe yeni başlayanlara tavsiyede bulunan milli sporcu, "Kiminin iyi, kiminin de zayıf kaldığı yanları olabilir. İyi yanlarımızı geliştirip daha iyi yapmaya çalışırsak eksik noktamızı kapatırız. İyi özelliklerini geliştirmelerini tavsiye ederim. Bu, eksik yanlarımızı kapatacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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