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Ayla Aksu Kahraman, Samsun Open'da Dudeney'i 2-1 yenip çeyrek finale çıktı

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Ayla Aksu Kahraman, Samsun Open'da Dudeney'i 2-1 yenip çeyrek finale çıktı
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Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda Britanyalı Alicia Dudeney'i 3-6, 6-3, 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Kahraman, 9 Ekim Cuma günü ABD'li Fiona Crawley ile karşılaşacak.

SAMSUN'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı rakibi Alicia Dudeney'i 3-6, 6-3, 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Kahraman, çeyrek finalde ABD'li rakibi Fiona Crawley ile karşılaşacak.

Samsun Green Golf ve Tenis Kulübü'nde 4 Ekim'de başlayan Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden Ayla Aysu Kahraman, son 16 turunda Britanyalı rakibi Alicia Dudeney ile karşılaştı. İlk seti 3-6 kaybeden Kahraman, ikinci ve üçüncü seti 6-3 kazanarak rakibini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla çeyrek finale yükselen Kahraman, 9 Ekim Cuma günü ABD'li Fiona Crawley ile yarı final maçına çıkacak. Karşılaşma sonrası tebrikleri kabul eden Kahraman, çeyrek finale yükselmesiyle adını turnuvanın kura panosundaki çeyrek final bölümüne yapıştırdı.

SAVAŞMAM GEREKECEK

Karşılaşmanın zorlu geçtiğini belirten Milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, "Mutluyum güzel ve zor bir maçtı. Sonunda kazandığım için mutluyum. Seyircilerimizin de çok büyük destekleri oldu. Bir sonraki tur için çok heyecanlıyım. Bir sonraki turda Amerikalı Fiona Crawley ile karşılaşacağım. Bu sene Crawley ile 2 kere oynadım. Güzel bir maç olacak. Savaşmam gerekecek. Umarım güzel geçer" dedi.

KAHRAMAN VE CRAWLEY 2026'TA ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Ayla Aksu Kahraman ile Fiona Crawley, 2026'da iki kez karşı karşıya geldi. 30 Ocak'ta Porto'da oynanan çeyrek final maçında Kahraman 6-3, 6-2 yenerek yarı finale yükselirken, 5 Şubat'ta oynanan ikinci tur maçında ise Crawley 5-7, 7-5, 6-3'lük skorla galip ayrıldı. Maç 2 saat 12 dakika sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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