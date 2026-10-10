ABD Başkanı Trump, Rusya'dan dizel tedariki için Putin'e teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın küresel piyasalara dizel akaryakıt tedarik etme kararıyla ilgili olarak, "Sanırım Rusya ile varılan petrol anlaşmasını duydunuz. Bu büyük bir olay. Ülkemize devasa miktarlarda petrol gelmesi demek. Açıkçası, Başkan Putin'e teşekkür etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ağustos ayı sonunda görevinden ayrılan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in yerine geçecek ismin belli olduğunu ifade eden Trump, bu göreve iletişim danışmanlarından biri olan Katie Zacharia'nın getirileceğini söyledi. Trump, "Katie basın sözcüsü olacak. O zaten çoğunuzun arkadaşı. İnsanları sevdiğini biliyorum. Hepinizi seviyor, aslında bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ama yeni bir basın sözcüsü görevlendirdik ve bence harika olacak" şeklinde konuştu.

"Rusya ile yapılan petrol anlaşması büyük bir olay"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine atıfta bulunan Trump, "Sanırım Rusya ile varılan petrol anlaşmasını duydunuz. Bu büyük bir olay. Ülkemize devasa miktarlarda petrol gelmesi demek. Açıkçası, Başkan Putin'e teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Dünyanın petrole ihtiyacının olduğunu ifade eden Trump, "Bu ise tam ihtiyacımız olan şey, yani dizel. Bu yüzden onu aldığımız için çok mutluyuz. Petrol fiyatları şimdiden hızla düşüyor" diye konuştu.

"İran çok kötü durumda"

Trump, İran hakkında sorulan "Askeri seçenek neden ara seçimlere bağlı? Neden şimdi harekete geçilmiyor?" sorusuna, "Göreceğiz, olabilir" yanıtını verdi. İran'ı büyük ölçüde yenilgiye uğrattıkları iddiasını tekrarlayan Trump, "Ülkeleri fena halde çöküyor. Orduları yenildi. Donanmaları yok. Hava kuvvetleri yok. Yüzde 300 enflasyonları var. ve İran çok kötü durumda" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı