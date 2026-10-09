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Hegseth, 13 kişiyi öldüren Fort Hood saldırganının infazının halka açık olacağını açıkladı

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Hegseth, 13 kişiyi öldüren Fort Hood saldırganının infazının halka açık olacağını açıkladı
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 2009'da Texas'taki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan'ın infazının halka açık gerçekleşeceğini söyledi. Hegseth, bunun insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları için halka açık olacağını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "Fort Hood Üssü'nde saldırı gerçekleştiren Nidal Hasan adlı Amerikan askerin infazı halka açık gerçekleşecek" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ameirkan basınına yaptığı açıklamada, 2009'da Texas'taki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan hakkında soru sorulması üzerine infazın kamuoyuna açık olacağını söyleyerek, "Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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