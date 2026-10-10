Haberler

Pezeşkiyan bölgesel diplomasinin toplantılardan ibaret olmaması gerektiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İran gerginliği sürerken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, sosyal medyadan bölgesel diplomasiye dair açıklama yaptı. Pezeşkiyan, diplomasinin sadece toplantılardan ibaret olmaması, kriz yönetimi ve diyalog için gerçek araç olması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Bölgesel diplomasi sadece toplantılar düzenlemekten ibaret olmamalıdır. Kriz yönetimi, diyaloğun sürdürülmesi, gerginliğin tırmanmasının önlenmesi ve somut işbirliğinin teşvik edilmesi için gerçek bir araç olmalıdır" açıklamasında bulundu.

ABD ve İran arasındaki gerginlik sürerken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda bölgesel diplomasinin çok boyutlu bir bakış açısı ile ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bölgesel diplomasi sadece toplantılar düzenlemekten ibaret olmamalıdır. Kriz yönetimi, diyaloğun sürdürülmesi, gerginliğin tırmanmasının önlenmesi ve somut işbirliğinin teşvik edilmesi için gerçek bir araç olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 91 sitede yayınlandı.
Yahşihan'da rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Babasını ihbar etti, polis ve adliyeden tutuklamalar geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de kırmızı bültenle aranan DEAŞ şüphelisi yakalanıp tutuklandı

Kırmızı bültenle aranıyordu, Türkiye'de yakalandı
CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası

Kulisleri sallayan iddia: Özgür Özel'den CHP Genel Başkanlığı planı
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü

İnanılmaz son! Galatasaray 10 kişi kalmasına rağmen kazandı
Zelenskiy, Trump'ın Putin ile dizel anlaşmasına sert tepki gösterdi

Trump'ın kararı Zelenskiy'i çılgına çevirdi
Çeşme Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı

Yakılmak istenen evraklar soruşturmayı büyüttü! Peş peşe tutuklamalar
Böylesi görülmedi! Kontrolden çıkan araç evin çatısına uçtu

Film gibi olay! Araç evin çatısına saplandı
AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var

AK Parti'ye geçenlerin ardından yeni sürpriz! Sırada büyükşehir var