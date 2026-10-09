Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor

ABD merkezli içecek devi Coca-Cola, 2018 yılında 5,1 milyar dolara bünyesine kattığı İngiliz kahve zinciri Costa Coffee'yi satmak için yeniden harekete geçti. Şirket, yılın başında beklediği teklifleri alamayınca durdurduğu satış sürecini farklı alıcı seçenekleriyle yeniden değerlendirmeye başladı.

İLK SATIŞ GİRİŞİMİ SONUÇSUZ KALDI

Coca-Cola, İngiliz kahve zinciri Costa Coffee'den çıkış planını yeniden gündemine aldı. Şirket, yılın ilk aylarında sonuç alamadığı satış girişiminin ardından potansiyel alıcılarla anlaşma sağlama ihtimalini değerlendiriyor. Yılın başında özel sermaye yatırım şirketleriyle yürütülen görüşmelerde sunulan tekliflerin Coca-Cola'nın beklentilerini karşılamadığı ve bu nedenle satış planının askıya alındığı belirtilmişti.

STRATEJİK ALICILAR YENİDEN DEVREDE

Yeni satış girişiminde özel sermaye fonlarının yanı sıra stratejik yatırımcıların da değerlendirildiği ifade ediliyor. Daha önce en az bir stratejik alıcının Costa Coffee'yi satın alma seçeneğini incelediği ancak şirketin değerlemesi ve yatırımcının faaliyetleriyle uyumu konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle görüşmelerin ilerlemediği aktarıldı.

5,1 MİLYAR DOLARA SATIN ALMIŞTI

Coca-Cola, Costa Coffee'yi 2018 yılında 5,1 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Bu yatırımla geleneksel gazlı içecek pazarının dışına çıkmayı ve kahve sektöründeki varlığını güçlendirmeyi amaçlayan şirket, ürün portföyünü çeşitlendirme stratejisinde önemli bir adım atmıştı. Aradan geçen sekiz yılın ardından Coca-Cola'nın Costa Coffee için yeniden alıcı arayışına girmesiyle markanın geleceği bir kez daha belirsizlik kazandı. Satışın hangi bedelle ve ne zaman gerçekleşebileceğine ilişkin ise henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com