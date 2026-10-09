Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor

Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'li içecek devi Coca-Cola, 2018'de 5,1 milyar dolara bünyesine kattığı İngiliz kahve zinciri Costa Coffee'yi elden çıkarmak için ikinci kez satış süreci başlattı. Şirket, beklentilerin altında kalan ilk tekliflerin ardından farklı alıcı profilleriyle masaya oturuyor.
- Coca-Cola, 2018 yılında 5,1 milyar dolara satın aldığı İngiliz kahve zinciri Costa Coffee'yi satmak için yeniden alıcı arayışına başladı.
- Coca-Cola'nın yılın başında özel sermaye şirketleriyle yürüttüğü satış görüşmeleri, tekliflerin beklentileri karşılamaması nedeniyle askıya alınmıştı.
- Yeni satış sürecinde özel sermaye fonlarının yanı sıra stratejik yatırımcılar da değerlendiriliyor.
ABD merkezli içecek devi Coca-Cola, 2018 yılında 5,1 milyar dolara bünyesine kattığı İngiliz kahve zinciri Costa Coffee'yi satmak için yeniden harekete geçti. Şirket, yılın başında beklediği teklifleri alamayınca durdurduğu satış sürecini farklı alıcı seçenekleriyle yeniden değerlendirmeye başladı.
İLK SATIŞ GİRİŞİMİ SONUÇSUZ KALDI
Coca-Cola, İngiliz kahve zinciri Costa Coffee'den çıkış planını yeniden gündemine aldı. Şirket, yılın ilk aylarında sonuç alamadığı satış girişiminin ardından potansiyel alıcılarla anlaşma sağlama ihtimalini değerlendiriyor. Yılın başında özel sermaye yatırım şirketleriyle yürütülen görüşmelerde sunulan tekliflerin Coca-Cola'nın beklentilerini karşılamadığı ve bu nedenle satış planının askıya alındığı belirtilmişti.
STRATEJİK ALICILAR YENİDEN DEVREDE
Yeni satış girişiminde özel sermaye fonlarının yanı sıra stratejik yatırımcıların da değerlendirildiği ifade ediliyor. Daha önce en az bir stratejik alıcının Costa Coffee'yi satın alma seçeneğini incelediği ancak şirketin değerlemesi ve yatırımcının faaliyetleriyle uyumu konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle görüşmelerin ilerlemediği aktarıldı.
5,1 MİLYAR DOLARA SATIN ALMIŞTI
Coca-Cola, Costa Coffee'yi 2018 yılında 5,1 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Bu yatırımla geleneksel gazlı içecek pazarının dışına çıkmayı ve kahve sektöründeki varlığını güçlendirmeyi amaçlayan şirket, ürün portföyünü çeşitlendirme stratejisinde önemli bir adım atmıştı. Aradan geçen sekiz yılın ardından Coca-Cola'nın Costa Coffee için yeniden alıcı arayışına girmesiyle markanın geleceği bir kez daha belirsizlik kazandı. Satışın hangi bedelle ve ne zaman gerçekleşebileceğine ilişkin ise henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.