Arakçi, ABD'nin barış önerisine İran'ın birkaç gün içinde yanıt vereceğini söyledi

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile savaşı sona erdirmek amacıyla ara bulucular aracılığıyla mesaj alışverişinin ve müzakere sürecinin devam ettiğini belirterek, Washington'ın önerisine gelecek birkaç gün içinde yanıt vereceklerini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile savaşı sonlandırmaya yönelik yürütülen diplomatik temaslar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arakçi, ara bulucular üzerinden mesaj alışverişinin sürdüğünü ve müzakere sürecinin devam ettiğini kaydetti. ABD'nin sunduğu barış önerisinin ve yaklaşımlarının şu anda Tahran tarafından incelendiğini aktaran Arakçi, İran'ın bu konudaki resmi yanıtını gelecek birkaç gün içinde ileteceklerini ifade etti.

Müzakere sürecinin detaylarına ilişkin bilgi veren Arakçi, Tahran yönetiminin '7 günlük plan' olarak adlandırdığı kendi teklifini sunduğunu ve bu plana karşılık Amerikan tarafının da görüşlerini aldıklarını belirtti. Söz konusu teklif kapsamında Tahran'ın; ABD'nin yaptırımları ile blokajı kaldırması ve dondurulan fonlarının bir kısmını serbest bırakması şartıyla Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içerisinde yeniden deniz trafiğine açmayı önerdiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı