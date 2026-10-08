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Pentagon'un CENTCOM'a İran saldırıları için hazırlık talimatı verdiği öne sürüldü

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Axios'un kaynaklara dayandırdığı habere göre Pentagon, CENTCOM'a İran'a yönelik saldırılar için hazırlıklarını tamamlama talimatı verdi. ABD'li ve İsrailli kaynaklar saldırıların 3 Kasım'daki ABD ara seçimleri ve 27 Ekim'deki İsrail seçimleri öncesi olabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik muhtemel saldırıların zamanlaması için değerlendirme yaptığı ve orduya hazır olunması emrinin verildiği öne sürüldü.

Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığına (CENTCOM) İran'a yönelik saldırıların sürdürülmesi için hazırlıklarını tamamlama talimatı verdi.

Talimatta CENTCOM'a muhtemel saldırılar için herhangi bir zaman verilmezken Trump'ın zamanlama konusunda değerlendirmesinin sürdüğü iddia edildi.

Öte yandan ABD'li ve İsrailli kaynaklar, saldırıların ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler ve İsrail'de 27 Ekim'de düzenlenecek seçimler öncesi olabileceğini belirtti.

Kaynaklar, İran'a yönelik saldırıların sürmesi durumunda İran'ın enerji altyapısına ve nükleer hedeflere yönelik büyük saldırılar gerçekleştirilebileceğine işaret etti.

Pentagon ve Beyaz Saray'ın yanıtı

Pentagon yetkilisi, Anadolu Ajansına (AA) yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın görevi, askeri seçenekler geliştirmek ve bunları Başkan'a (Trump) sunmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bir Beyaz Saray yetkilisi ise Axios'a yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda ABD, güçlü bir pozisyonda ve İran'ın ekonomisi çöküyor. İran, büyük bir darbe yedi ve işler ya kolay ya da zor yoldan ilerleyecek. Trump, tüm kozları elinde tutuyor ve ABD için en iyisini yapacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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