Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. haftada Yalıkavak-MC Sistem Yozgat 30-30 bitti

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. haftada Yalıkavak-MC Sistem Yozgat 30-30 bittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmaları bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Odunpazarı-Manisa Büyükşehir Belediyespor 23-29, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor 46-30, Göztepe-Üsküdar Belediyespor 29-34 ve Yalıkavak-MC Sistem Yozgat 30-30 bitti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmaları sona erdi.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in dördüncü haftasının tüm karşılaşmaları bugün oynanırken, haftanın maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Odunpazarı- Manisa Büyükşehir Belediyespor: 23-29
Bursa Büyükşehir Belediyespor- Ortahisar Belediyespor: 46-30
Göztepe- Üsküdar Belediyespor: 29-34
Yalıkavak-MC Sistem Yozgat: 30-30
Kaynak: AA