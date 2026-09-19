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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. haftada Yalıkavak-MC Sistem Yozgat 30-30 bitti

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmaları bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Odunpazarı-Manisa Büyükşehir Belediyespor 23-29, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor 46-30, Göztepe-Üsküdar Belediyespor 29-34 ve Yalıkavak-MC Sistem Yozgat 30-30 bitti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmaları sona erdi.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in dördüncü haftasının tüm karşılaşmaları bugün oynanırken, haftanın maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Odunpazarı- Manisa Büyükşehir Belediyespor: 23-29

Bursa Büyükşehir Belediyespor- Ortahisar Belediyespor: 46-30

Göztepe- Üsküdar Belediyespor: 29-34

Yalıkavak-MC Sistem Yozgat: 30-30

Kaynak: AA
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