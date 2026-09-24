Yozgat'ta yaşayan eski milli sporcu Sefa Kayaalp, 8 ay yattı, spordan kopmadı

Yozgat'ta eski milli sporcu Sefa Kayaalp, 2 buçuk yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası yaşadığı ağır sağlık sorunlarına ve sakat kalma riskine rağmen spordan kopmadı. Kafatası travması ve beyin kanaması yaşayan, koluna platinler takılan 30 yaşındaki Kayaalp, "8 ay boyunca sadece tavanı izleyerek kıpırdamadan yattım. Kolumda platinler var ancak mesleğimi ve sporu çok sevdiğim için vazgeçmedim. Benim bağımlılığım spor" dedi.

Yozgat'ta yaşayan Sefa Kayaalp, 6 yıldır vücut geliştirme ve fitness ile profesyonel olarak ilgileniyor. Kayaalp'in hayatı 2 buçuk yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası bir azim hikayesine dönüştü.

Kaza sonrası yaşadığı ağır sağlık sorunlarına ve sakat kalma riskine rağmen spordan kopmayan Sefa Kayaalp, iyileşir iyileşmez salonundaki öğrencilerine ve antrenörlük mesleğine sarıldı. Ameliyatlardan sonra narkozun etkisindeyken bile ilk olarak spora dönüp dönemeyeceğini sorduğunu belirten azimli antrenör, yaşadığı süreci ve spor tutkusunu şu sözlerle aktardı:

"Kafada travma ve beyin kanaması geçirdim. Ameliyatlar sonrası narkoz etkisindeyken anneme ve kardeşlerime sürekli 'Spora tekrar dönebilecek miyim' diye soruyormuşum. 8 ay boyunca sadece tavanı izleyerek kıpırdamadan yattım. Kolumda platinler var ancak mesleğimi ve sporu çok sevdiğim için vazgeçmedim. Benim bağımlılığım spor."

"Ruhumuzda spor var"

Aynı zamanda milli güreşçi Rıza Kayaalp'in kuzeni olan Sefa Kayaalp, sporun ailevi bir gen mirası ve ruh meselesi olduğunu vurgulayarak ailelere de çağrıda bulundu. Kayaalp, "Bizim ruhumuzda hep spor var. Ailelere sesleniyorum; lütfen evlatlarınızı spordan alıkoymayın. Spora teşvik etmek adına elimizden geleni yapıyoruz. 65 yaşında amcalarımıza, 50-55 yaşında ablalarımıza özel dersler veriyorum. Üniversitelerde çalışmalarımız ve sempozyumlarımız olacak. Sağlığımız varken elverişliyken spora yönelelim. Gençlerimiz spora heves etsinler. Devletimiz spor konusunda gereken şeyleri uyguluyor. Benim vatan borcum sporda" dedi.

Sağlığı elveren herkesin genç yaşta spora yönelmesi gerektiğini belirten Kayaalp, tecrübelerini ve spor sevgisini aktararak gençlere ilham olmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı