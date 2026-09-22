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Yozgat Sorgun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, 1'i tutuklandı

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Yozgat Sorgun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, 1'i tutuklandı
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Yozgat Sorgun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 1 kişi tutuklandı. Aramalarda 612 kullanımlık sentetik kannabinoid ile 12 bin 500 lira ele geçirildi; diğer üç şüpheli hakkında kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 54 parça halinde 612 kullanımlık sentetik kannabinoid, 12 bin 500 lira uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen para ele geçirildi. Şüphelilerden A.İ. tutuklanırken, B.A., T.A. ve H.M. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçu kapsamında işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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