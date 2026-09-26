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Yozgat Bozok Üniversitesi dışa bağımlılığı azaltacak etlik piliç projesi başlattı

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Yozgat Bozok Üniversitesi dışa bağımlılığı azaltacak etlik piliç projesi başlattı
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Yozgat Bozok Üniversitesi, haziran ayında başlattığı etlik piliç projesiyle yerli ve milli orta ve yavaş gelişen genotipler geliştirip dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Prof. Dr. Mehmet Akif Boz, projede pilot merkez olarak üniversite tesislerini kullandıklarını belirtti.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Bozok Üniversitesi, yüksek protein içeriği, düşük yağ oranı ve ekonomik bulunabilirliği dolayısıyla sağlıklı beslenmenin temel taşlarından kabul edilen etlik piliçte yetiştiricilik ve bilimsel araştırmaların merkezi oldu.

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından haziran ayında başlatılan etlik piliç üretimine yönelik proje kapsamında, hızlı gelişen ticari ırklara kıyasla organ ve kas gelişimi daha dengeli olan orta ve yavaş gelişen etlik piliç genotiplerinin performans, karkas ve et kalitesi özelliklerinin incelenmesi; organik veya serbest gezinmeli yetiştiricilik sistemlerine uygun hatların geliştirilmesi, bölge üreticilerine bilimsel altyapı sunulması hedefleniyor.

Etlik piliç üretiminde dünyada ilk 10'da yer alan Türkiye'nin üretimde kullanılan genetik materyalin tamamına yakınının ticari uluslararası ıslah şirketlerinden sağlandığı kaydedildi. Bu alanda dışa tam bağımlılığı azaltmak ve ıslah edilmiş genetik stoklara sahip olmak amacıyla 2010 yılından itibaren Türkiye'de etlik piliç ıslah çalışmalarının yeniden başlatıldığı ifade edildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Boz, üniversitenin Türkiye'nin ilk ve tek kaz ıslah merkezi olarak görev yaptığını hatırlattı.

Yeni bir misyonla görevlerine devam ettiklerini aktaran Boz, "Burada Türkiye'nin damızlık ihtiyacı ve hibrit ihtiyacı olan orta ve yavaş gelişen etik piliç üretimi için bir yola çıktık, bir projeye başladık. Daha önce Türkiye'de denenmiş bazı çalışmalarımız vardı ama bu denediğimiz çalışmalarda yerli hatlarımız tamamen kullanılmıyordu. Yurt dışına bağımlılık vardı" dedi.

"PİLOT UYGULAMA MERKEZİ OLARAK BOZOK ÜNİVERSİTESİ'Nİ VE TESİSLERİNİ KULLANIYORUZ"

Tamamen Türkiye'nin elindeki, Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü ve Tarımsal Araştırmalar ve Politilar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) bağlı tesislerde yetiştirilen hayvanları kullandıklarını bildiren Prof. Dr. Boz, şu bilgileri verdi:

"Biz bu hayvanları kullanarak yerli ve milli orta ve yavaş gelişen etlik piliç üretmeye çalışıyoruz. Öncelikle hedefimiz genetik parametrelerini tespit edip daha sonrasında ıslahla beraber hat bulmaya çalışacağız. Bu çalışmayı gerçekleştirmek için de Türkiye'de konusunda uzman hocalarımızla çalışıyoruz. Pilot Uygulama Merkezi olarak Yozgat Bozok Üniversitesi'ni ve tesislerini kullanıyoruz. Ankara Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi ve Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü'nün katkılarıyla beraber bu çalışmayı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Buradaki amacımız şu, hızlı gelişen etlik piliçlere tüketicilerimizin tüketimle ilgili bazı kaygıları var. Yerinde olmayan kaygılar olsa da bunlar yine de ıslah çalışmaları sadece üreticilerin değil, tüketicilerin de doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalardır.

Tüketici kaygılarına binaen hayvan refahını ön planda tutan, daha uzun süre yetiştirilen, gezinti alanlarını kullanabilen ve buralara dayanıklı genotiplerin geliştirilmesi gerekiyordu. Türkiye'de şu anda halihazırdaki üretimlerin hepsinde yurt dışından getirilen hibritler kullanılıyor. Bu ithalatla ilgili tabii, bir parasal çıktı meydana geliyor, dış ticaret açığımızı artırıyor.

Türkiye'deki bilgi birikimi ve halihazırda oluşan Türkiye'de yetiştirilen hatlarımız bunu üretmeye uygundu. Biz de bunu burada başlatarak Türkiye'nin ihtiyacı olan halihazırda ithal edilen ürünleri kendimiz yetiştirir hale gelmek için bu çalışmayı başlattık."

Kaynak: ANKA
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