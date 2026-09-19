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Yozgat’ta Gaziler anıldı

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Yozgat’ta Gaziler anıldı
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Yozgat’ta, 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen resmi tören ve çeşitli etkinliklerle idrak edildi.

Yozgat'ta, 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen resmi tören ve çeşitli etkinliklerle idrak edildi.

Anma programı, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından program, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve il protokolünün katılımıyla şehit ve gazi aileleri ile düzenlenen buluşmayla devam etti. Vatan savunması uğrunda canlarını siper eden kahramanlarla bir araya gelen Vali Özkan, gaziler ve şehit yakınlarıyla yakından ilgilenerek taleplerini dinledi.

Düzenlenen programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın yanı sıra il protokolü, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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