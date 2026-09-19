Yozgat Şefaatli'de sel Kuzayca'da beton tankerini devirdi, tarlalara zarar verdi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından oluşan sel, Şefaatli ilçesine bağlı Kuzayca ve Sarıkent köylerinde zarara yol açtı.

Yozgat'ta dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, özellikle Şefaatli ilçesinde etkili oldu. Yaklaşık bir saatten fazla süren yağışın neden olduğu sel suları ilçeye bağlı Sarıkent ve Kuzayca'da hasara neden oldu. Kuzayca'da sel sularına kapılan beton tankeri, Şefaatli-Kuzayca yolunda şarampole devrildi. Sürücü köylülerin yardımı ile araçtan çıkartıldı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Köydeki ekili alanlar da zarar gördü. Sel suları, pancar ve kavun tarlalarındaki ürünü kökünden söküp, sürükledi. Ev ve köy caminin zemini sular altında kaldı, yollar zarar gördü.

Merkez caminin zemin katındaki sel sularını tahliye etmeye çalışan köy sakinlerinden Yalçın Bulduk, sahipsiz kaldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Akşam yoğun bir tufan oldu. Yağmur yağdı. Öyle yağdı ki çok şiddetli, hızlı yağdı. Evlerimize su doldu. Evlerimizi idare ediyor ama burası mahallemizin camisi. Caminin bodrumu dolu. Dünden bu yana burayla ilgilenen yok. Sadece Özel İdare geldi. Onlar da bir baktılar gittiler. 'Hiçbir şey yapamayız' dediler. Camiden sorumlu müftümüz hala hiç gelmedi, bakmadı, ilgilenmedi. Kur'an kursumuz var yan tarafta. Kur'an kursunun ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Daha açamadık, su dolu. Buraları boşaltmaya, pisliğini temizlemeye gayret ediyoruz ama devletten yardım istiyoruz. Bize destek lazım burayı temizleyebilmemiz için. Görevlilerin, yetkililerin ilgilenmeleri, bir gelip bakmaları lazım."

Faruk Yardımcı da, "Burası merkez camimiz, köyümüzün camisi. Camimizin içi, morg ve bayanlar Kur'an kursunun içi su dolu. Arazi, yollar tüm bozuldu, kaldırım taşları yerinden söküldü. Duvarlar uçtu. Camiye daha önem veriyoruz. Çünkü evimizi iyi kötü kendimiz temizleyeceğiz ama devletin bu camiye el atmasını istiyoruz" dedi.

Mahmut Yüksel, "Kaymakam Bey hiç teşrif etmedi buralara. Bir sürü hasarımız var. Hiç gelip de köy ile ilgilenen yok. Nerede bu büyükler? Gelsin bakayım, Kuzayca'ya gelsinler" diye konuştu.

Mehmet Karacan ise, "Kuzayca köyünde bir saatlik yağlayan yağmurla meydana gelen doğal afet bizim bütün ekipmanlarımızı, evimizi, bahçe duvarlarımız tamamen yerle bir etti. Yaşam alanlarımızı sel bastı. Mağduruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA