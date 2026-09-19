Yozgat Kadışehri'de sürücü, yol durumunu anlatırken kazayı cep telefonuyla kaydetti

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yozgat-Tokat istikametinde seyir halinde olan bir sürücü, yolların durumundan söz eden bir video çekti. Sürücü, Tokat sınırına girilmesiyle birlikte yolların dar ve kazaya sebep olabilecek durumda olduğunu anlattı.

Sürücü, "Bu yollarda kazalar çok oluyor, insanların aracı zarar görüyor" dedikten kısa bir süre sonra trafik kazasına denk geldi. "Şu anda da burada bir kaza var, Yozgat'ı Tokat'a bağlayan Kadışehri'nden Sulusaray'a doğru giden yol. Az önce bir video çekmiştim ve gerçekten de kaza meydana geldi. Ne yazık ki ambulanslar itfaiyeler şu anda uğraşıyorlar" diyerek o anları cep telefonu ile kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı