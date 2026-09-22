Haberler

Yozgat Sorgun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+31 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda 612 kullanımlık sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 500 lira ele geçirildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 54 parça halinde 612 kullanımlık sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 500 lira para ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan A.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, B.A, T.A. ve H.M. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliler için son 8 gün

8 gün içinde başvuran cebine binlerce lira koyacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe yollarını ayırdı! Türkiye maçı öncesi flaş karar

Yollarını ayırdı! Türkiye maçı öncesi flaş karar
Suriye'de peş peşe gizemli patlamalar! 30 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin yanı başında neler oluyor? Bilanço korkunç boyutlarda
Icardi'ye 2029 şoku! Sonrasında yaptığı paylaşım olay oldu

2029'a kadar men edilen Icardi çıldırdı!
Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı

Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı
TEKNOFEST robotu sıra gecesinde çiğköfte yoğurdu

Sıra gecesinde alışılmadık görüntü
Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu

Mardinli Marilyn Monroe hakkında karar verildi
Dükkanı içeriden kilitliydi, telefonu açmadı! Eskişehir'de ölü sanılan esnaf sanayiden çıktı

İtfaiye kapıyı kırmak üzereydi! Esnafın cevabı ekipleri şaşırttı