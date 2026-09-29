Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen silah operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda ruhsatsız tabancalar ile fişekler ele geçirilirken, 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı.

Sivas merkezli Tokat, Yozgat ve Bursa'da yasa dışı silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında 21 Eylül 2026 tarihinde Sivas merkezli Tokat, Yozgat ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adli makamlardan alınan karar doğrultusunda 10 ikamet ve 14 araçta yapılan aramalarda 1 adet Browning marka ruhsatsız tabanca, 1 adet Vzor marka ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ile 118 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 9 şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı