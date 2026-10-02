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Yozgat'ta Doğa Koruma ekipleri kaçak avcılıkta kullanılan 7 ses cihazına el koydu

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Yozgat'ta Doğa Koruma ekipleri kaçak avcılıkta kullanılan 7 ses cihazına el koydu
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Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yaban hayatını koruma ve kaçak avcılığı önleme denetimlerinde, yasa dışı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen 7 ses cihazına el konuldu. Kurum, koruma ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız süreceğini açıkladı.

Yozgat'ta yaban hayatının korunmasına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı avcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen 7 adet ses cihazına el konuldu.

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaban hayatının korunması ve kaçak avcılığın önlenmesine yönelik koruma ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı avcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen 7 adet ses cihazı ele geçirilerek el konuldu.

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaban hayatının korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması amacıyla koruma ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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