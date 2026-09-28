Yozgat Sarıkaya'da tescilli asırlık cami için köy sakinleri onarım talep etti

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki asırlık cami yetkililer tarafından onarılmayı bekliyor.

Büyük Çerkes Sürgünü sonrası bölgeye yerleşen Kafkas göçmenlerince inşa edilen asırlık tarihi yapı, 2020 yılında Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından '1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı' olarak tescillenmişti. Bölgede nadir görülen kırlangıç tavan örtüsü sistemi, süslemeleri ve sütunlarıyla mimari özgünlüğüyle dikkat çeken cami için hazırlanan röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile analiz raporları Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunmuştu.

Alınan kararların ardından geçen sürede caminin bakım ve onarımına yönelik bir çalışma olmaması sonucu köy sakinleri, tarihi caminin tamir edilmesi amacıyla talepte bulundu.

Köy sakinlerinden Hakkı Doğan "Köyümüzün eski camisi Kültür Bakanlığı tarafından sit alanı olarak ilan edilen fakat herhangi bir işlem yapılmayan şu an yıkılmak üzere olan camimiz. Yıllardır namaz kıldığımız köyümüzün manevi değeri. Yeni camimiz de var. Eski camimizin turizme kazandırılmasını istiyoruz. Turizmden ziyade bizim için çok değerli bir yer. Bir an önce yapılmasını istiyoruz. Küçüklüğümüzün geçtiği bir yer. Köyümüzün yerleşimi 1860-1864 yıllarında. Caminin de 1880'lerde yapıldığı tahmin ediliyor" dedi.

60 yaşındaki Mustafa Şimşek ise "Cami eskiyince yenisini yaptırdık. Caminin düzeltilmesini, gelip bakmalarını, yapmalarını istiyoruz. Ecdadımızın camisi nihayetinde" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı